CARLOS BIANCHI SOBRE CRISIS EDUCATIVA EN MAGALLANES: "SI HAY UN DÉFICIT DE 20 MIL MILLONES DE PESOS, NO LE CORRESPONDÍA AL DIRECTOR DE SLEP COMPROMETER UN AUMENTO"

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, abordó diversos temas de interés regional, manifestando su preocupación por la Reforma de Pensiones, el déficit de transporte en Punta Arenas y la crisis en el sector educativo de la región.

En relación con la Reforma de Pensiones recientemente promulgada, Bianchi criticó duramente al Gobierno de Gabriel Boric, señalando que no se cumplieron los compromisos adquiridos con la ciudadanía. "Boric no se atrevió a hacer lo que su gobierno se había comprometido con nosotros, que era bajar la tasa de mortalidad", afirmó el diputado, añadiendo que las AFP "quedaron más fortalecidas que nunca". Además, llamó a no dejarse engañar por discursos rígidos y extremos que, según él, han impedido avanzar en mejoras reales para los pensionados. "No estoy contento del todo porque quedó pendiente la reducción de la tabla de mortalidad", puntualizó.

Sobre la crisis en el transporte público en Magallanes, Bianchi expresó su preocupación por el actual déficit de buses en Punta Arenas, destacando que la situación no ha colapsado únicamente porque el año escolar aún no comienza completamente. "Tenemos que tener un transporte mayor, de buen nivel y de buena calidad en Punta Arenas", declaró, asegurando que ha sostenido múltiples reuniones con el gobernador, el alcalde y el subsecretario de Transportes. El parlamentario hizo un llamado a una acción conjunta para exigir soluciones inmediatas: "Mostremos una unión, una fuerza conjunta y coordinada para exigir, no pedir, que así como llegan otros 200 buses nuevos, algo de esos buses venga de manera urgente a cubrir el déficit".

En cuanto al paro del sector educativo en Magallanes, Bianchi reveló que la región enfrenta un déficit de 20 mil millones de pesos para el pago de sueldos de los docentes este año. Si bien reconoció el derecho de los profesores a mejores remuneraciones, cuestionó los compromisos asumidos por las autoridades locales sin tener respaldo financiero: "No le correspondía al director del SLEP comprometer un aumento". El diputado informó que ya presentó una propuesta concreta al Ministerio de Educación, confiando en que sea evaluada a la brevedad, ya que "este tema no tiene una solución a nivel local".

