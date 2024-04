CLÍNICA IMARED OFRECE UN 45% DE DESCUENTO CON TARJETA PUNTA ARENAS

​Una nueva y gran opción en el área de la salud para optimizar el tiempo en la toma y entrega de exámenes, y que es conveniente para todos los bolsillos, es la que se dio a conocer durante esta mañana gracias a un nuevo convenio firmado entre la Municipalidad de Punta Arenas y la Clínica Imared.



Gracias a esta gran alianza, los usuarios de la Tarjeta Punta Arenas podrán optar a un 45% de copago generado en los exámenes de resonancia magnética, siendo un importante descuento aplicado a la bonificación que tenga el paciente, ya sea Fonasa, Isapre o particular.



En su visita al centro médico, el alcalde Claudio Radonich, destacó que "este es el convenio 107 y estamos muy contentos porque estamos hablando de exámenes de resonancia magnética que son muy caros y por medio de esta nueva alianza, todos los vecinos y vecinas van a tener un 45% de descuento sobre el valor del exámen, es decir, si un usuario de la tarjeta no tiene cobertura en salud, sobre el costo de la toma se aplicará esta rebaja", señaló la autoridad comunal, quien agregó que "para los usuarios de la tarjeta que tengan Fonasa o Isapre, sobre la diferencia que no es cubierta por estos sistemas de salud, se aplicará este 45% de descuento".



En este mismo sentido, Marco Antonio Ojeda, encargado de Convenios y Promoción de Clínicas Imared, señaló que "toda la comunidad por medio del uso de esta tarjeta podrá acceder a tecnología médica de vanguardia, nosotros contamos en nuestro centro con un resonador magnético de última generación, único en el país y en el continente, con inteligencia artificial".



Cabe señalar que este beneficio podrá hacerse efectivo al presentar la Tarjeta Punta Arenas (de forma física o digital) junto con la cédula de identidad, en el centro de resonancia magnética ubicado en Av. Bulnes 01140.



Quienes deseen acceder a los descuentos y beneficios que ofrecen los más de cien de convenios firmados, pueden solicitar su Tarjeta Punta Arenas en el sitio https://tarjeta.puntaarenas.cl/home donde tendrán que rellenar con sus datos el recuadro que aparece en la pestaña, o acercarse a la oficina de Atención al Vecino ubicada en Av. Independencia 840, de 8:30 a 13:00 horas.







