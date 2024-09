DIRECTOR NACIONAL DE INDAP COMPARTIÓ CON CAMPESINOS DE TODAS LAS PROVINCIAS DE MAGALLANES

​Campesinas y campesinos de Puerto Williams, Tierra del Fuego, Puerto Natales y Punta Arenas se reunieron en un predio ubicado a kilómetro 28 al norte de la capital regional para conmemorar su día y celebrar los logros alcanzados. Este encuentro no solo sirvió para honrar a quienes cultivan la tierra, sino también para agradecer la inversión de cerca de 3.200 millones de pesos aprobados por el Consejo Regional para fortalecer la infraestructura agraria y las competencias de la agricultura regional en un periodo de tres años.



Aunque el Día de la Campesina y el Campesino se celebra oficialmente el 28 de julio, recordando la publicación de las leyes de reforma agraria y sindicalización campesina de 1967, los propios agricultores, a través de sus dirigentes, decidieron trasladar la conmemoración al 4 de septiembre debido a las complejas condiciones climáticas de junio y julio.



En la ceremonia, el director regional de INDAP, Santiago Rojas, destacó el impacto histórico de la reforma agraria en la sociedad chilena, señalando que marcó un hito en la modernización y dignificación del mundo campesino.



A su vez destacó que "estamos trabajando arduamente por una seguridad alimentaria en Magallanes, capaz de avanzar hacia una verdadera soberanía alimentaria. Estamos enfocados en la agroecología y en resolver problemas básicos, como el riego, lo que nos ha llevado a triplicar la inversión en este ámbito. En este Día de la Campesina y el Campesino, quiero seguir impulsando el protagonismo de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en el Chile que viene. Transformemos juntos y juntas el mundo rural y campesino", precisó.



Durante la celebración, se presentaron dos videos y se reconoció a varios campesinos destacados de la región, quienes con su esfuerzo e innovación han marcado la diferencia, aportando a fortalecer la soberanía alimentaria:



Héctor Moisés Morales Garrido: Innovador productor avícola de Tierra del Fuego, conocido por tener el "motel más grande de gallinas en la Patagonia". Sus aves pastorean en siembras de avena, cuenta con cinco invernaderos y un tanque de agua de cien mil litros, lo que refleja su creatividad y dedicación.

María Crispina Muñoz Ulloa: Agricultora de Cabo de Hornos que abastece de huevos frescos a los habitantes de Puerto Williams, desafiando las difíciles condiciones climáticas. Su trayectoria comenzó hace 20 años, cuando las gallinas eran escasas en la isla, y hoy ha logrado una producción local significativa.

Patricia Pabla Mora Silva: Agricultora de Puerto Natales desde 2012, cultiva pepinos, frutillas, zapallitos italianos y tomates cherry tanto en invernaderos como al aire libre. Miembro de la Cooperativa Campos de Hielo Ltda., fue elegida para el directorio 2024-2026.

María Juana Vargas Toro: Conocida simplemente como Juana, ha dedicado su vida a la agricultura familiar y la innovación. A sus 75 años, sigue experimentando con hidroponía y planea nuevos proyectos junto a su esposo, manteniendo un espíritu de constante superación.

Para el director regional de INDAP, Gabriel Zegers, la jornada fue una muestra de la fortaleza y resiliencia de la Agricultura Familiar Campesina, "un sector vital para la seguridad alimentaria de Magallanes, y un ejemplo de cómo el trabajo colectivo y la perseverancia pueden transformar el futuro del campo en la región".



En tanto la seremi de Agricultura, Irene Ramírez, valoró el compromiso del Gobierno Regional y los consejeros para apoyar al mundo campesino.



La voz campesina estuvo a cargo de su dirigenta, Patricia Delgado, quien por primera vez en los últimos años no me pidió el convenio con el Gobierno Regional. "Hoy no vengo a pedir sino que agradecer, porque después de muchos años por fin tenemos el apoyo del Consejo Regional, a través de un proyecto largamente esperado. Nuestro desafío ahora es cumplir y demostrar que se trata de una inversión bien gastada. Y el desafío es motivar a nuestros jóvenes y niños que mucho saben de tecnología pero poco de la tierra y de cómo se producen los alimentos", instó la dirigenta campesina.



En la jornada también estuvo el alcalde de Porvenir, Gabriel Parada que acompañó a la delegación fueguina. "Estamos trabajando, junto a Indap en mejorar las condiciones agrícolas de la comuna y en fortalecer las condiciones de autonomía alimentaria. Creemos que los municipios de la región deben poner su acción en la agricultura y apoyarla", precisó.









Al cierre del acto, los campesinos se tomaron el micrófono y entregaron un presente al director nacional, al director regional y a la funcionaria Soraya Villegas por su compromiso y apoyo permanente en sus actividades, especialmente el Mercado Campesino.