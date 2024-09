DOCUMENTAL "DAWSONIANAS" SE EXHIBE ESTE VIERNES EN LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

​Este viernes 6 de septiembre a las 19.00 horas en el Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes (UMAG) se estrenará en Punta Arenas el documental "Dawsonianas", que retrata los testimonios de las mujeres que se unieron para luchar por la vida y la libertad de sus esposos recluidos en Isla Dawson a comienzos de la dictadura cívico militar. Al día siguiente, el sábado 7 de septiembre a las 19.00 horas se realizará una función en Puerto Natales, en la Biblioteca Pública Nro. 14 (Phillipi 510)a la misma hora. Esta última exhibición es organizada por la Confederación de Trabajadores de la Salud (FENATS), el Programa de Reparación y Atención en Salud (PRAIS), Unión de de Ex Prisioneros Políticos de Chile (UNExPP) y Wolf Producciones.



El documental, dirigido por Roberto Riveros y que contó con el apoyo de la Universidad Central, es un relato íntimo sobre cómo un grupo de mujeres se une y enfrenta a la cúpula golpista, incluyendo al mismo Pinochet en persona. La película muestra a las esposas y ex esposas de algunos de los hombres que conformaron el círculo más cercano a Salvador Allende y que, en septiembre de 1973 fueron hechos prisioneros y trasladados a Isla Dawson. Retrata a personajes como Victoria Morales Etchevers, madre de la actual Ministra del Interior Carolina Tohá y viuda del ex Ministro de Defensa José Tohá, asesinado en 1974. También a Isabel Morel Gumucio, madre del ex senador Juan Pablo Letelier y viuda del ex Ministro de Relaciones Exteriores Orlando Letelier, asesinado en 1976. Al buscar a sus maridos y proteger a sus familias, se ven envueltas en una cruzada peligrosa que las convierte en activistas de oposición a la dictadura y también a la cultura patriarcal imperante en la época y el mundo militar.



El objetivo de este trabajo es contribuir a la salvaguarda de la memoria histórica de Chile, enfatiza Roberto Riveros. "Una labor donde todas las voces debiesen ser rescatadas, conservadas y difundidas, pues para luchar contra la impunidad, es fundamental recordar. Otro objetivo, fue centrarnos en el relato de las mujeres de manera íntima y comprometida, con un equipo joven compuesto principalmente por mujeres jóvenes, estudiantes de periodismo de la Universidad Central, quienes conectaron y construyeron una mirada compleja sobre los eventos, con perspectiva de género y desde el presente", señaló.



Para el director el exhibirla en Magallanes tiene un doble valor. "Es una historia que tiene su corazón allá. La experiencia del presidio en Isla Dawson, moviliza a las protagonistas que se encuentran en Santiago. Algunas, las menos, logran ir hasta Punta Arenas. La mayoría, solo puede imaginar esta geografía, verla en un mapa, inferir las condiciones en que están sus seres queridos. Sin embargo, sus pensamientos, emociones y acciones, están conectadas y pendientes de este lugar. El Estrecho de Magallanes y la Isla Dawson, viajan como una sombra espectral a más de dos mil kilómetros de distancia, para irrumpir con una materialidad brutal en las vidas de las testimoniantes y sus familias", reflexiona.



La banda sonora del documental, disponible en plataformas digitales, incluye temas de Colombina Parra, E-Men, Visceral Buttom, Jorge Silva, Miguel Quinchamán y la introducción especialmente compuesta por el dúo magallánico Lluvia Ácida. La llegada de esta producción a la región es organizada en conjunto por el Área de Artes, Cultura y Patrimonio (Dirección de Desarrollo Cultural y Deportivo) y la Unidad de Derechos Humanos y Ciudadanía, de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Magallanes. La entrada a las exhibiciones será liberada y la invitación a asistir es extensiva a toda la comunidad magallánica.