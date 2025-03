EL 6 DE ABRIL SE ESTRENA OBRA EN MEMORIA DE RICARDO HAREX

​Tras un exhaustivo trabajo de investigación que se prolongó durante el segundo semestre de 2024, y luego el proceso de escritura del dramaturgo Iván Fernández Vidal a partir de la idea original del actor y director Cristián Bustamante Guerrero surgió La Orden: en memoria de Ricardo Harex González. La obra se estrenará el próximo domingo 6 de abril en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro de Punta Arenas, en doble función: a las 16:00 y a las 18:00 horas. La entrada es liberada. El próximo 20 de abril, en tanto, tendrá su estreno en la ciudad de Porvenir, en el antiguo Cinema Porvenir, en los mismos horarios. La Orden es un proyecto de creación de Teatro La Última que cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de Artes Escénicas 2024, Creación y/o producción de montajes escénicos, Trayectoria Teatro.





La investigación documental que implicó la creación del montaje, contó además con la colaboración de la madre del joven estudiante desaparecido el 19 de octubre de 2001 en Punta Arenas, Margot González, así como de Verónica Almonacid de la Agrupación Ricardo Harex González y la escritora regional Rina Díaz Jiménez.





Carolina Herrera Toro, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se refirió al esperado estreno de esta obra: "Las artes tienen un rol social potente. Nos ayudan a replantearnos, promover el espíritu crítico y transformar nuestras vidas. Esta representación teatral de la compañía La Última es una investigación sobre un caso de la historia reciente de Punta Arenas y que aún no está cerrado. Valoramos la contribución de esta obra a la memoria y sentir colectivo frente a un episodio tan doloroso y del que aún esperamos respuestas", precisó la autoridad regional.





La compañía Teatro La Última cuenta con más de 15 años de trayectoria y está radicada en Magallanes desde hace cinco, surgió en Iquique donde también han realizado trabajos en torno a la memoria del territorio, explorando previamente otro caso de desaparición y otras puestas en escena de corte documental y también teatro para infancias. Respecto a su trabajo de investigación y a cómo han desarrollado esta línea de trabajo escénico el actor y director Cristián Bustamante Guerrero comentó que “como compañía de teatro siempre que nos hemos radicado en las regiones hemos tratado de aportar desde el territorio, intentamos fomentar y visibilizar las historias y los sucesos que han ocurrido en las comunas, en las que habitamos”.



“Y en particular, el caso de Ricardo Harex me llamó mucho la atención por cómo sucedieron las cosas, por la gente y los entes involucrados entonces me parece super importante poder llevarlo a escena, realizar una investigación con respecto a esto, quitar los mitos, quitar las cosas que no son reales, y mostrar proceso de la investigación y cómo fue la visión desde la familia, de las policías y los entes involucrados”, explicó el director de La Orden.



Asimismo, el director se refirió a la importancia de que las comunidades puedan dialogar en torno a estos temas: “me parece que la comunidad en sí tiene que hablar de este tema, reabrirlo, porque es un caso que se congeló, que no se sabe nada, que la justicia insiste en no abrirlo, insisten en no brindar reparación a la familia, y en ese sentido creo que el teatro, y nuestra compañía en particular, siempre ha intentado ser cronista de nuestra propia historia, por eso es muy importante para mí como director haber seguido este caso y hacer memoria respecto a una caso de desaparición tan emblemático como el de Ricardo”, finalizó Cristián Bustamante.



El público se va a encontrar con una obra dura, frente a frente con una herida gigante que enluta a la región. A partir del diálogo entre dos sacerdotes, en donde ambos defienden posturas muy distintas. La audiencia se va a enfrentar a actuaciones realistas, encarnadas por los actores Andrés Guzmán y Alejandro Bradasic. Además de una propuesta audiovisual a partir de archivos inéditos, creando una atmósfera de terror y suspenso.



Funciones



-PUNTA ARENAS



Domingo 6 de abril - Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro

Doble función 》16:00 horas 》18:00 horas



-PORVENIR



Domingo 20 de abril - Cinema Porvenir

Doble función 》16:00 horas 》18:00 horas

[ ENTRADA LIBERADA ] *15 años en adelante



LA ORDEN: EN MEMORIA DE RICARDO HAREX GONZÁLEZ



Obra de Teatro / Cía. Teatro La Última/ Terror Documental / Duración: 60 minutos / Público +15 años



Reseña



La Orden: En memoria de Ricardo Harex Gónzalez es una obra de teatro de la región de Magallanes, basada e inspirada en las crónicas policiales y relatos en torno al caso de Ricardo Harex González, joven desaparecido en democracia hace casi 24 años en la comuna de Punta Arenas, y en cuya desaparición se vincula a miembros de carabineros y de la orden salesiana. Hasta la actualidad el caso continúa sin justicia para la familia y amigos, siendo un caso emblemático y representativo en cuanto a la no-reparación de Derechos Humanos en Chile.





La obra es una creación de la destacada compañía Teatro La Última, con quince años de trayectoria, y que cuenta con la participación de destacados artistas regionales de las artes escénicas. Protagonizada por Andrés Guzmán Soto y Alejandro Bradasic Cárdenas. El trabajo de la compañía ha sido respaldado por organizaciones de DDHH y espacios culturales claves en la región.





Ficha Artística



Dirección Artística: Cristián Bustamante Guerrero

Producción General: Natalia Sánchez Zamorano

Dramaturgia: Iván Fernández Vidal

Intérpretes: Andrés Guzmán Soto / Alejandro Bradasic Cárdenas

Jefe Técnico: Jorge “Manxana” Pérez

Diseño y realización escenográfica: Yves Tomas

Video y Proyección: Sebastián Velásquez Sobarzo

Teaser y Fotografía: Javier Castro

Diseño Gráfico & Collage: Natalia Sánchez Zamorano

Proceso de Investigación: Margot González / Rina Díaz / Verónica Almonacid

Mecanismos Aéreos: Jorge Barría Barría

Diseño Sonoro: Carolina Carmona López

Comunicaciones: Isabel Peña Norambuena.





Las funciones se realizarán en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro a las 16:00 y a las 18:00 horas. La entrada es liberada y el ingreso es por orden de llegada. La obra está recomendada para personas desde los 15 años en adelante.





La Orden cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de Artes Escénicas 2024, Creación y/o producción de montajes escénicos, Trayectoria Teatro.