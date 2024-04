NUEVO EQUIPO MAGALLÁNICO DE BALONMANO TRIUNFA EN ARGENTINA

​Tras ocho partidos, el club balonmano Caiquén (BM Caiquén), salió triunfador en categoría adulto mascuino y feminino, en el “Torneo Pre-temporada de Handball, Categoría Adulto”. Encuentro deportivo organizado por la Escuela Municipal Carlos Fatiga Díaz y la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Río Turbio, Municipio de Santa Cruz, Argentina.



El torneo tuvo lugar en Río Turbio desde el 22 hasta el 24 de marzo y contó con equipos de Punta Arenas, Río Gallegos y 28 de noviembre. Representando a la región de Magallanes, BM Caiquén obtuvo primer lugar en categoría adulto femenino y segundo lugar en categoría adulto masculino.



Cabe destacar que tres de las jugadoras del equipo magallánico fueron premiadas como goleadoras del campeonato. Sophia Barrientos, con 31 goles en cuatro partidos, Constanza Soto con 19 goles y Josefa Alarcón con 15 goles.



Si bien, teniendo menos de un año el nuevo club puntarenense logró llegar al campeonato trasandino, el entrenador, Carlos Pacheco, destacada que “fue gracias al esfuerzo de cada uno de nuestros integrantes, debido a que no contamos con apoyo público ni privado para este tipo de instancias y cada jugador debió cubrir sus gastos (...) Con este triunfo podemos hacer ruido y lograr que más jóvenes quieran unirse a nuestro club y practicar balonmano”.



“Es importante agradecer al Instituto Nacional del Deporte (IND), que nos facilita espacios para llevar a cabo nuestros entrenamientos, en gimnasio fiscal y 18 de septiembre”, agrega el también fundador del equipo.



Sobre BM Caiquen



El club magallánico nació en 2024 y, actualmente, cuenta con 80 jugadores y jugadoras de las categorías premini, mini, infantil, cadete, juvenil, junior y adulto. También cuenta con una directiva 100% constituida por mujeres handbolistas: Daniela Vásquez (presidenta), Cristina Alvarado (secretaria) y Constanza Ulloa (tesorera).



Según destaca Carlos Pacheco, “queremos entregar un espacio seguro donde desarrollarse, aprender y crecer. Nos asociamos con el centro de Kinesiología Midek, en dónde se cuida a los deportistas más allá de solo su rendimiento físico, si no también su salud mental. Queremos ser un espacio donde los jóvenes deportistas tengan permitido equivocarse y donde inculcar la importancia del esfuerzo para mejorar. Es un espacio para todos, no importa si eres alto, bajo, lento, rápido o si nunca has jugado balonmano”.



Por: Constanza Barrientos