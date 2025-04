GLADYS OJEDA AGUILA, MUJER VINCULADA A LA LECHERÍA Y AVÍCOLA EN EL PROGRAMA “ALMORZANDO CON CHECHO”

​Este jueves 3 de abril, Alejandra Vera Moya (la Jana) nos llevó, hasta la parcela 161-2 del pasaje El Cerro en pampa redonda alto.

​

Pudimos conocer un poco de la vida de una mujer que, a sus 71 años de vida, trabaja en la lechería, con criadero de gallinas y chachos.

​

Gladys Ojeda Águila, hace 30 años se dedica a la lechería, tiene junto a su pareja 100 vacas.

Nos cuenta que nunca fueron dueños de grandes terrenos, siempre debieron, arrenda previos.

​

Gladys indica que años atrás, cada temporada podían llegar a sacar 300 litros de leche, cuando su marido estaba bien de salud.

​

Las enfermedades aparecieron…

​

Hace dos años atrás mi marido, piso un clavo lo que le provoco con el tiempo la amputación de dedos, la diabetes, lo invadió, perdiendo todos los dedos de uno de sus pies, expresa….

​

El año 2024 me tocó a mí, caí mal al hospital, se me había reventado el hígado, comenta Gladys, me sometieron a operaciones, estuve muy mal, pensé que no la pasaría!! Pero mi dios es mas grande, algo debo de terminar en esta tierra manifiesta…

​

Por años estuvieron arrendando terrenos cercanos al Hospital Clínico, con la llegada del recinto debieron salir.

​

Gladys Ojeda Águila, fue quien, en el año 2013, encontró a Carola Barría Guerrero, la mujer fue brutalmente agredida por su ex pareja, quien le había mutilado los ojos.

​

Fue ella, quien dio aviso a la policía y al personal del Hospital del aquel amargo hecho, que conmociono a todo el país.

​

Con el paso del tiempo, encontraron un campo, que le fue arrendado en prolongación Carlos Condell, el cual debieron dejar hace poco más de un año, cuando comenzó, la construcción de las viviendas que tendrán acceso por Rómulo Correa.

​

Hoy sus 100 vacas están en terreno más al norte de la ciudad, donde el pago es la leche entregándoles una cuota a ellos como dueños de 60 litros por día.

​

Gladys, siempre se encardo de abastecer a sus clientes, la venta de leche en la Feria de Villa Alfredo Lorca y lo que quedaba en hacer quesos.



Hoy dice, me dedico a las gallinas entrego huevos regionales a 12 la bandeja.

​

Puso en marcha una incubadora, que había obtenido hace unos cinco años atrás y está encubando 180 pollos.

70 gallinas, están impulsando su nueva pyme.

​

Aunque ya no tiene terreno, para sembrar, grades cantidades de papa, como lo hacia años atrás, hoy ve el futuro prometedor.

​

Madres de tres hijos, una mujer nacida y criada en Punta Arenas, que siempre amo el campo, la agricultura y la crianza de animales.

​

Agradece al FOSIS, CENCE y al INDAP, organizaciones que jamás le han cerrado las puertas con una idea o proyecto.

Su concejo a sus 71 años de vida, es que jamás te rindas o bajes los brazos y lucha por esa idea de negocio, golpea puertas, si una se te cierra, habrá otras que se harán.



La lucha y perseverancia de una mujer que muchas veces nos topamos vendiendo leche o queso, en la Feria de la Lorca, nos lleva a mirar una parte de su historia de mujer.

​

Síguenos cada jornada para conocer, más historias como estas, que muchas veces, pasan desapercibidas, en este caminar por esta tierra.



Redacción: Alejandra Vera Moya





​