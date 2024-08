GOBERNADOR JORGE FLIES DEFIENDE SU GESTIÓN Y RESPONDE A CRÍTICAS "LAS COSAS QUE SE COMPROMETIERON HAN AVANZANDO SIGNIFICATIVAMENTE"

​Esta mañana, en el programa “Buenos días región” de Polar Comunicaciones, el gobernador de Magallanes, Jorge Flies Añón, abordó diversos temas de interés público y respondió a las críticas que ha recibido su gestión en el marco de su campaña por la reelección. Durante la entrevista, el gobernador compartió su perspectiva sobre la cobertura mediática, las reacciones a la cuenta pública de su administración, y los avances en proyectos clave para la región.



Flies recordó que no es la primera vez que enfrenta críticas intensas, tanto de los medios como de opositores políticos. "Es algo esperable, no es fácil, pero hay que guardar la calma, la compostura... sabemos que estos dos meses que tenemos por delante van a ser intensos".

En relación con las reacciones a su cuenta pública, el gobernador defendió enfáticamente los logros de su gestión, especialmente en el área de vivienda. "Hemos tenido algunos comentarios de que solo se está proyectando el futuro o que no hay prioridades en vivienda. El puro caso de vivienda, por ejemplo, por lejos el GORE que más invierte en vivienda en Chile es el Gobierno Regional de Magallanes. Es bien llamativa la desinformación, muchas veces la mentira o la intencionalidad de lo que se dicen... el 50% del presupuesto del gobierno regional se invierte en vivienda", destacó.



Flies también hizo hincapié en los avances en infraestructura, mencionando que su gobierno ha sido el que más ha hecho en materia de desarrollo periurbano. "Este ha sido el GORE que más ha hecho en materia de periurbanos: 45 kilómetros de redes de gas, instalación de redes eléctricas, las más importantes del último tiempo, proyectos de alcantarillados, entre otros".



Sobre el estado de las calles en Punta Arenas, el gobernador dejó claro que el gobierno regional está dispuesto a colaborar, pero subrayó que hasta el momento no ha recibido ninguna propuesta concreta para reparar las calles. "Hemos invitado al Minvu y al municipio a presentar los proyectos... hoy día en la lista de proyectos del GORE no hay ningún proyecto presentado ni por Minvu ni por el municipio para bacheo o para arreglo de calles. Están invitados... si llega un proyecto con recomendación lo vamos a apoyar de inmediato".



En cuanto a la Corporación Magallanes (Cormag), Flies defendió el proceso de constitución y desarrollo de la entidad, subrayando que las críticas sobre su supuesta ineficiencia están fuera de lugar. "La Cormag, el proceso administrativo para su reconocimiento legal, es larguísimo. Recién está desde noviembre del año pasado, menos de un año... cuando dicen dos años, en realidad lleva unos meses funcionando... Esta Corporación de Magallanes no va a ser, y no espero, algo de un gobierno regional; estos son instrumentos que sirven para muchos años... La Cormag que se recuerda con tanto cariño en sus tiempos de los años 60 se demoró nueve años en partir", explicó.



Finalmente, respecto a su reelección y las críticas a su gestión, el gobernador expresó confianza en el trabajo realizado y en el reconocimiento de la ciudadanía. "Aquí se van a decir muchas cosas, pero otra cosa es el trabajo hecho y la realidad, que es imborrable. No se puede tapar el sol con un dedo, las cosas que se han comprometido han avanzado significativamente y eso la gente lo sabe", afirmó, refiriéndose a los logros en vivienda, las redes de gas, y las infraestructuras que se han implementado. En cuanto a su participación en debates, señaló que evaluará “si vale la pena” hacerlo en un contexto de polarización, destacando que "hay algunos que tienen que justificar su existencia; otros no tenemos que justificar nuestra existencia".



Redacción Cristofher C.Cortéz



Puedes ver la entrevista aquí: