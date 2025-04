MINISTRO DE BIENES NACIONALES EN SU VISITA A LA REGIÓN CONCRETÓ DIVERSAS ACCIONES QUE PRETENDEN CONTRIBUIR AL DESARROLLO CON JUSTICIA TERRITORIAL

​Entrega de concesiones a instituciones locales, concreción de financiamiento para las obras de emergencia en la Casa de los Derechos Humanos Colón 636, un recorrido por el terreno fiscal de Pampa Guanaco en el que se emplazará el municipio de Timaukel y otras obras relevantes para la comunidad, así como la entrega de un terreno de 3 mil metros cuadrados al Gobierno Regional para la construcción de infraestructura de servicios para la tercera edad, marcaron el viaje del ministro de la cartera de Bienes Nacionales a la región.



Avanzar en la concreción de los compromisos del Gobierno y el presidente Gabriel Boric, con foco en las necesidades más acuciantes de la región. Ese fue el objetivo del viaje de dos días a la región de Magallanes y la Antártica Chilena que realizó el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, donde se desplegó en Punta Arenas e isla Tierra del Fuego acompañado del gobernador regional, Jorge Flies, y el delegado presidencial regional, José Ruiz.



Durante el miércoles el ministro, acompañado de las autoridades regionales, entregó una concesión gratuita de corto plazo a la sede regional de la Defensoría de los Derechos de la Niñez y al Archivo de la Memoria de Magallanes, que se emplazarán en dos inmuebles adyacentes en terrenos desafectados del Regimiento Pudeto, que durante la dictadura funcionó como centro de detención y tortura.



En la oportunidad el ministro señaló: “cinco gobiernos pasaron para que pudiéramos concretar esto. Es tremendamente satisfactorio que como gobierno del presidente Boric hayamos iniciado esa gestión y la hayamos concretado también en los primeros tres años de esta administración. Esto es fruto de una política del gobierno, esto no pasó solo, esto no fue la inercia del Estado y de los organismos siguiendo la posta, porque esa posta se había abandonado. Fue la voluntad y el compromiso con los derechos humanos del presidente Boric lo que nos tiene hoy acá, pero también su compromiso por hacer del patrimonio fiscal lo que es, que es el patrimonio de todos los chilenos”.



Así también lo relevaron Francisco Alarcón, representante de la Agrupación de Ex Presos Políticos y Familiares, y Viviana Bazán, coordinadora de la sede regional de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, quienes agradecieron los inmuebles y esperan que se conviertan en un espacio de encuentro, memoria y protección de los derechos.



La promoción de los derechos humanos y la memoria fue un eje de la visita ministerial a la región, y por ello la autoridad encabezó la entrega de los recursos para las largamente esperadas obras de emergencia de la Casa de los Derechos Humanos Colón 639, en Punta Arenas, para frenar el deterioro que provocó el incendio que el inmueble sufrió en 2020.













En la instancia, a la que también concurrió la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, y representantes de organizaciones de derechos humanos, el ministro Figueroa señaló que este es sólo un primer paso de los muchos que quedan para convertir a este lugar en lo que debe ser: un espacio de memoria donde las agrupaciones puedan reunirse y realizar actividades indispensables para la promoción de los derechos humanos en la región.





La misma línea siguió la firma del traspaso de la administración de la Ruta de la Memoria de la Ruta Patrimonial de Magallanes al municipio de Porvenir, encabezada por su alcalde, José Gabriel Parada.



Más desarrollo con justicia territorial



A Pampa Guanaco se desplazaron las autoridades, gracias a la colaboración de la Fuerza Aérea y Carabineros de Chile, donde recorrieron los terrenos fiscales en los que se emplazará el Municipio de Timaukel, ubicado actualmente en el terreno privado de Villa Cameron. Adicionalmente en la zona se desarrollarán proyectos que consideran uso habitacional, tratamiento de aguas y residuos, y un centro de energías renovables para crecer en servicios y gestión local con proyección de desarrollo territorial.



Se trata de un deseo de larga data del Municipio de Timaukel. Al respecto, y sobre el avance en la ejecución del proyecto, se refirió el alcalde de la comuna, Luis Barría: "Este es un hito muy importante para nosotros como municipio, ya que con estas 53 hectáreas aumentaríamos la capacidad para reponer servicios básicos y todo. Este es un gran desarrollo para la comuna de Timaukel y sobre todo para la isla de Tierra del Fuego”.



Las autoridades que acompañaron la visita del ministro Figueroa evalúan de manera positiva este despliegue. El gobernador regional, Jorge Flies, manifestó que "la visita del ministro fue muy valiosa, y su cartera es una aliada estratégica para este Gobierno Regional. No solo para el ordenamiento territorial, sino también para evidenciar una agenda social amplia, que abarca la memoria y los derechos humanos, la política de cuidados y la recuperación y disposición de suelo fiscal para proyectos tan prioritarios como el que demandan nuestros adultos mayores no autovalentes. Esperamos verle nuevamente en Magallanes para concretar en corto plazo nuevos desafíos en nuestra región".



Por su parte, el delegado presidencial regional, José Ruiz, sostuvo: "Quiero valorar enormemente la visita a nuestra región del ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa Cerda, a la región de Magallanes y Antártica Chilena, ya que generó una agenda clave centrada en los bienes fiscales, que son de vital importancia para nuestro país. Esta agenda se enmarca en la visión estratégica que impulsamos como gobierno del presidente Gabriel Boric".



“Acá no se destinan terrenos fiscales bajo criterios ocasionales, sino con un sentido estratégico. En ese sentido quiero reconocer la desafectación de 53 hectáreas a Carabineros para ser transferidas al municipio en Pampa Guanaco, en la provincia de Tierra del Fuego, una medida que como Gobierno hemos empujado. Destaco, también, el traslado de la capital comunal de Timaukel desde Camerón hacia esa zona”.