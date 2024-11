MONSALVE REAPARECE: "PARA QUE SE OBTENGA LA VERDAD, LAS INSTITUCIONES TIENEN QUE LLEVAR ADELANTE SU TAREA DE MANERA RIGUROSA"

El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien está denunciado por delitos de connotación sexual por parte de una funcionaria de esa misma repartición, reapareció este viernes. Según consignó 24 Horas, la exautoridad salió de un edificio ubicado en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso, donde fue interceptado por la prensa y consultado por los diferentes hechos que se han conocido en estas dos semanas, desde que se reveló la acusación.



"Primero decir que lo más importante en una situación de esta naturaleza, que es de extraordinaria complejidad y gravedad, es conocer la verdad. Lo que he dicho desde el principio es que las denuncias tienen que ser investigadas, independiente de a quién afecten. En este caso hay una denuncia que me afecta a mí, pero tiene que ser investigada igual, independiente del cargo o del rango de la persona, y por eso yo he renunciado a mi cargo", sostuvo tras detenerse a hablar con los medios. Luego, advirtió que "he reiterado que en un proceso judicial también es necesario mantener la presunción de inocencia y quiero decir que mi silencio no es que esté eludiendo ningún tema. No acostumbro a eludir los temas por muy complejos que sean. Mi silencio obedece justamente al respeto del debido proceso. Hoy día hay una investigación, la investigación es secreta, la investigación está declarada por el Ministerio Público como secreta, no corresponde que yo me refiera a los hechos denunciados". Monsalve recalcó tras ello, que "confío en las instituciones, siempre lo he dicho y lo voy a volver a reiterar, confío en las instituciones y, por lo tanto, aquí hay una investigación que lleva al Ministerio Público, por supuesto confío en mi defensa, hay un equipo de abogados que ustedes conocen, están a cargo de mi defensa, tengo profunda confianza en ellos y estoy trabajando con ellos para que la verdad y la defensa se lleven adelante en los espacios que corresponden, y hoy día esos espacios son espacios judiciales". Luego de ser consultado nuevamente por los delitos que se le acusan y porque hoy se conoció que la defensa de la víctima ingresó una "ampliación y rectificación" de la querella original, aseveró que "no me voy a referir a los hechos, porque están en el marco de una investigación secreta" y luego remarcó: "Es importante obtener la verdad. Y para que sostenga la verdad, las instituciones tienen que llevar adelante su tarea de manera rigurosa".



Fuente: Emol.com

​