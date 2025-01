PROFESOR ALFREDO SOTO, EXPLORADOR Y EDUCADOR ANTÁRTICO: "HAY QUE ANTARTIZAR CHILE CONSOLIDANDO A NUESTRO PAÍS CON PAÍS MODELO ANTÁRTICO"

En el marco de la llegada a Punta Arenas del Rompehielo "Almirante Viel", se ha convocado a la comunidad magallánica a recibir el nuevo buque de la Armada que tendrá su puerto base en Punta Arenas, en donde distintas organizaciones como Fundación Huellas Magallánicas, Colectivo de Artes Matices, Geociencia y GAIA Antártica de la UMAG invitan a la comunidad para este domingo a las 10 horas en la costanera para recibir con pañuelos blancos al primer rompehielo construído íntegramente en Chile.

Uno de los promotores de esta actividad, siempre con entusiasmo y una voluntad inquebrantable, ha sido el profesor y explorador antártico Alfredo Soto del Centro de Investigación GAIA Antártica de la Universidad de Magallanes, quién se tomó el tiempo para responder algunas preguntas en torno a este importante hito para la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Un hito relevante sin lugar a dudas, pero ¿Por qué es importante el rompehielos?



Para Alfredo Soto "El buque Rompehielos es importante por varios factores que hacen resaltar a nuestro País y nuestra región de Magallanes y Antártica Chilena, entre ellos, este buque fue construido totalmente en nuestro país, posicionando la industria marítima chilena a nivel global en cuanto al reconocimiento de otros países con tradición en la construcción naval. En el concierto mundial de este tipo de construcciones marítimas que son altamente específicas y complejas sabiendo que su entorno de acción serán las aguas polares, considerando como ambiente la presencia de hielo marino. Ante esto último, permitirá a la armada de Chile, ampliar sus acciones más allá de latitudes profundas que le darán brazos a otro estamento importante que es el desarrollo de la ciencia antártica ya que esta embarcación está con la implementación adecuada e instrumentos para que los científicos se sientan respaldados en la evolución de sus investigaciones antárticas. Al mismo tiempo, desde los mares australes el Rompehielos "Almirante Viel" contribuirá en el aumento de apoyo logístico tanto para cubrir las necesidades del personal de las numerosas Bases apostadas en la Antártica, como así tambien la cobertura internacional que podrá estar a disposición de otros programas antárticos de otros países".



Mucho se habla de las "Puertas de Entrada a la Antártica" y "Punta Arenas ciudad Antártica", pero ¿Cual es el rol de la capital Regional de Magallanes mirando a la Antártica?

El Profesor Soto destaca que "La ciudad de Punta Arenas reúne en sus calles, esquinas, salones, innumerables señales que desde antaño fue considerado un puerto clave para iniciar las exploraciones antárticas. Entre sus parques y aguas del estrecho desfilaron innumerables personajes que hoy día se les reconoce como aquellos valientes exploradores que conformaron la época dorada de la exploración y el descubrimiento de la Antártica. No es menor enterarnos que un Adrien de Gerlache Ernest Shakleton...Roald Amundsen...Robert Scott... Jules Dumont D'Urville ...Jean-Baptiste Charcot ...y tantos otros se pasearon por nuestra ciudad, pero más que eso, se acopiaron de mercaderías que les haría necesario en sus odiseas polares. Hoy día no es tan diferente, muchos países antárticos pasan en sus aviones, embarcaciones y comitivas de científicos y diplomáticos por nuestra ciudad, ya considerada emblematicamente como la ciudad puerta de entrada a la antártica y que en conjunto con las proyecciones de Puerto Williams conformarán cada vez más los espacios necesarios en cuanto a las recaladas de sus intereses antárticos. Punta Arenas, el Estrecho de Magallanes, el Canal Beagle y el Paso de Drake, conforman este pasadizo clave para orientar con seguridad, contribuir a los aprovisionamientos y estar atento a las emergencias no solo de un acontecimiento fortuito, sino con realce en la custodia de su propio territorio en lo que se refiere a la protección de su delicado territorio".





Usted ha sido un educador y difusor antártico, siendo para muchos un referente... ¿A qué se refiere cuando sostiene que se debe antártizar Chile?



El explorador y educador antártico sostiene entusiasmado "Para antartizar a Chile, nuestro territorio de más al norte (desde Pto. Montt) requiere del ejemplo de identidad territorial que posee nuestra Región de Magallanes y Antártica Chilena. Somos un ejemplo para el mundo, por la naturaleza que poseemos, por sus habitantes, sus escolares que viven en largos inviernos, condiciones semi antárticas en sus actividades cotidianas, en la manera de entender lo hermoso que es nuestro territorio pero al mismo tiempo comprender de su fragilidad...el mundo nos observa y desde la escuela, la industria, el comercio, las instituciones públicas y privadas...hacen sus propios esfuerzos por custodiar estos territorios. Por lo tanto la sábana que cubra a nuestro país sintiéndose "antartizado" debe partir desde nuestra región y respetarse como tal y no al revés...tenemos ejemplos : La Instalación del Instituto Antártico Chileno, el Puerto Base para el "Trinomio Antártico" (Buques de la Armada), la Base Logística del Centro de Asuntos Antárticos del Ejército, las empresas privadas tanto marítimas como aéreas que siempre están contribuyendo con la delicadeza que sus maniobras sean lo mas sustentables y de mínimo impacto, la instalación de un modelo educativo en ejercicio como el Sello Antártico Educacional e Institucional que otorga la Universidad de Magallanes y que pudiese ser el "puntapie" inicial para futuras modificaciones del Curriculum Nacional...y adherir contenido y materias acordes..."Antartizar" entonces es una manera de sembrar y cosechar...sembrar y cosechar ...cada vez más consolidando a nuestro País con País modelo antártico, respetando la gobernanza internacional, apoyando colaborativamente y ofreciendo las herramientas logísticas necesarias para el desarrollo de otras naciones interesadas en antártica".

Por último el Profesor y Explorador Antártico Alfredo Soto reitera, "este 5 de enero podemos ser todos en Magallanes parte de un hito, vayamos a la costanera a recibir al Rompehielos "Almirante Viel", no dudemos en ser partícipes, repliquemos aquella recalada del AP 45 "Piloto Pardo" en 1960, cuando los magallánicos llegaron al Muelle Prat recibiendo con pañuelos blancos nuestro primer buque polar... hoy podemos ser continuadores y protagonistas de una historia que aún debe ser escrita", enfatiza Alfredo Soto.