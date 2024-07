PROFESORADO INDIGNADO POR CAÓTICO PROCESO DE EVALUACIÓN DOCENTE. PÁGINA CON RESULTADOS ESTÁ CAÍDA. COLPROCH LO CALIFICA DE AGOBIO, MALTRATO Y ASEGURA QUE EL SISTEMA NO DA PARA MÁS

Miles de docentes en todo el país aún no pueden conocer sus resultados del proceso de Evaluación Docente, ya que la página de consulta habilitada hoy 8 de julio por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP, presenta caídas constantes.



El Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, denunció que “el propio CPEIP había comprometido entregar los resultados a fines de junio pero no cumplió. Esto generó mucha ansiedad y malestar entre mis colegas, ya que estas evaluaciones tienen consecuencias no menores en lo profesional, laboral y salarial.”



El líder gremial agregó “hoy día recién se habilitó la plataforma para la entrega de los resultados y está absolutamente colapsada. Una ineficiencia y una negligencia que es indignante. Quiero decir con todas sus letras, este sistema está haciendo agua, tiene muchas inconsistencias y deficiencias, que las hemos presentado las autoridades, pero que no se corrige”.



“Todos estos días conversé con la Directora CPEIP, le señalé con toda claridad los problemas y el malestar que había entre el profesorado, y hoy los hechos muestran una plataforma absolutamente insuficiente, con una capacidad que no resiste el que todos nuestros colegas puedan conocer sus resultados” añadió el Presidente del Gremio Docente.



El líder gremial advirtió “esto ya no da para más. Le quiero decir al Ministro Educación, pero también a toda la clase política, que no puede funcionar bien una educación con un profesorado agobiado, colapsado, lleno de trabajo burocrático, administrativo, trabajo inútil que no sirve para nada y no poder dedicarnos tranquilos a lo que realmente importa, que es el trabajo con nuestros estudiantes”.



Para el Presidente del Colproch “lo que importa es el trabajo docente. Eso es lo relevante y que no está rindiendo a cuenta de una burocracia llena de evaluaciones, llenos de exigencias que no sirven para nada. Señor Ministro, señores diputados, señores senadores, esto tiene que cambiar porque no funciona bien la educación con un profesorado que se siente agobiado y maltratado”.



“Esto es agobio, maltrato, falta de respeto y se agrega todo lo que hemos venido denunciando, los casos de maltrato laboral de algunas jefaturas que han llevado a situaciones dramáticas, como por ejemplo, el caso del colega Albano Muñoz en Molina, Katherine Yoma en Antofagasta y miles de denuncias que hemos recibido de agresiones” finalizó el Presidente Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.