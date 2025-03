PROFESORES DE MAGALLANES EXIGEN SUELDOS JUSTOS Y DENUNCIAN PRESIONES EN MEDIO DE MOVILIZACIÓN

​La directiva del Colegio de Profesoras y Profesores A.G. de la Región de Magallanes manifiesta su profunda preocupación por la actual situación que enfrentan los trabajadores de la Educación, quienes hoy se encuentran movilizados exigiendo justicia y equidad en sus condiciones laborales.



En particular, el Profesorado insiste en el alza de los sueldos a las/los profesionales de la Educación, sobre todo pensando que en nuestra Región tenemos un alto costo de vida y no tener voluntad por parte del gobierno, esto genera la falta de interés de jóvenes en estudiar Pedagogía, que los Profesores que están en ejercicio dejen la Docencia y que nadie se motive en venir a trabajar a esta zona, ante esto es no querer ver la realidad que atenta contra la dignidad y el reconocimiento de nuestra labor. La Educación de calidad solo es posible cuando sus trabajadores son justamente remunerados garantizando condiciones equitativas para todos los Docentes.



Asimismo, rechazamos cualquier intento de coartar el derecho fundamental a la libertad sindical y de huelga. Nos preocupa la existencia de presiones y amenazas por parte de los empleadores hacia los funcionarios que hoy ejercen su legítimo derecho a la paralización. Este tipo de prácticas no solo vulnera derechos consagrados en nuestra legislación y en convenios internacionales, sino que también demuestra una falta de disposición al diálogo por parte de las autoridades competentes, quienes utilizan su poder para amedrentar e intimidar.



Hacemos un llamado a las autoridades educativas y gubernamentales a escuchar nuestras demandas y dar respuestas concretas a las necesidades del Profesorado. No podemos seguir permitiendo la precarización de nuestra labor ni la represión de quienes luchan por mejores condiciones para la Educación en nuestro país.



Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores de la Educación y con la construcción de un sistema educativo justo y digno para todas y todos.

¡Por la dignidad del Profesorado y la Educación Pública!



Directiva Regional

Colegio de Profesores – Región de Magallanes