“QUEDÉ VESTIDO”: LOS CUESTIONAMIENTOS DE LA JUSTICIA A GENDARMERÍA POR COMPARECENCIA DE LUIS HERMOSILLA A AUDIENCIA POR ZOOM Y NO PRESENCIAL

​Desde la 09:00 horas, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago inició la audiencia de revisión de medidas cautelares contra el abogado Luis Hermosilla, imputado en el denominado Caso Audios.

El jurista, que está siendo investigado por delitos de corrupción, tráfico de influencias y lavado de activos, está bajo prisión preventiva desde el pasado 27 de agosto, y se encuentra cumpliendo esta cautelar en el anexo Capitán Yáber.

En ese sentido, la jueza del tribunal, Cecilia Villanueva, ofició a Gendarmería para que explique por qué algunos imputados de Capitán Yáber acuden a sus audiencias de forma presencial, mientras que otros, como el propio Hermosilla, lo hacen telemáticamente.

“Quedé completamente vestido para ser trasladado, y no es un tema que depende de uno, me he sorprendido yo con el zoom”, dijo Hermosilla ante la interpelación de la jueza a Gendarmería.

“Por eso estoy diciendo que no depende de los intervinientes y no tiene relación con esta causa, sino que tiene relación con la unidad penal, no con usted”, respondió Villanueva.

“A raíz de que tenemos varios imputados (en Capitán Yáber), me he dado cuenta de que en algunos momentos los trasladan, en otros momentos no, y lo cierto es que a mí no me parece esta diferenciación que se está haciendo, y necesito saber el porqué o bajo qué atribución Capitán Yáber está haciendo esto de definir uno sí, otro no”, afirmó la jueza.

Fuente: adnradio.cl

