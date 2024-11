A SALA LLENA, PAVEL OYARZÚN DÍAZ PRESENTÓ “EL PASO DEL DIABLO” EN LA FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO DE SANTA CRUZ

A 20 años de su publicación y habiendo sido editado en cuatro ocasiones, “El paso del diablo”, la primera novela de Pavel Oyarzún Díaz fue presentado oficialmente en Río Gallegos en el marco de la XXX Edición de la Feria Provincial del Libro de Santa Cruz.

Minutos antes de su presentación, en diálogo con La Opinión Austral, el escritor destacó: “Me han recibido muy bien. Esta feria me ha impresionado mucho por su organización y por el público asistente. Es un honor estar aquí”.

​Después de su primera novela, publicó “San Román de la Llanura” y “Barragán”, que conforman una trilogía debido a que están relacionadas con la historia de la Patagonia Argentina – Chilena. Posteriormente, publicó dos novelas más y a fines de este año, comenzará a trabajar en una nueva.

En particular sobre el tema de “El paso del diablo”, que aborda la huida de Antonio “Gallego” Soto y un grupo de anarquistas a Chile en los años de las Huelgas Patagónicas, Oyarzún Díaz mencionó: “Las novelas que en especifico tienen raíz histórica cumplen ese propósito, no lo marca al escritor completamente, pero las personas se pueden acercar a un episodio histórico. Generalmente los textos de la historiografía suelen ser un tanto áridos para quienes no son habituales lectores de aquellos textos y en eso la novela cumple una labor importante porque hace que las personas, ocurridos 100 años los hechos, se acerquen al tema y les interese. El lenguaje literario busca atrapar la atención del lector, mantenerlo en vilo y creo que esta novela cumple con aquello”.

Ante un público expectante e interesado que colmó el Salón Auditorio Luis Villarreal del Complejo Cultural Santa Cruz, el escritor de Punta Arenas se refirió al tema de la novela, lo que le significó la publicación del libro y las repercusiones que ha tenido durante estas dos décadas.

Otras de las presentaciones de este domingo fue la del libro de cuentos “Al atardecer” de Julio Coronel en la Biblioteca Pública “Hilarión Lenzi”.

​“Es un homenaje a mi mamá, quien falleció en 2019. Mientras conviví con ella en Gobernador Gregores, escribí varias cosas que son para ella y en algún momento, me vine a vivir a Río Gallegos, hice un taller con Luis Ferrarasi, prestigioso escritor, eso me impulsó para publicarlo”, contó.​



​El libro, publicado en noviembre de 2023, fue presentado en un evento de Río Gallegos Lee y la semana antepasada en la 3era edición de la Feria del Libro de Lago Posadas, su ciudad natal. “Fue un encuentro muy lindo, muy emocionante”, expresó.

Respecto a la exposición en público, reconoció: “Jamás pensé que podía leer algún escrito mío en público y en Río Gallegos Lee se hace eso, se leen escritos propios o ajenos y no se critica, sino que se escucha, es un espacio muy interesante”.

Cerrando, Coronel, quien es retirado de la Policía de Santa Cruz, adelantó que está trabajando en una novela policial ambientada en Perito Moreno.

Leer, escribir, publicar

En el stand de Río Gallegos Lee, César Ferro y Agustín Barrozo, dos integrantes del colectivo, compartieron sus impresiones.

​“La escritura tiene una cosa de terapia y es una actividad de aprendizaje y sociabilidad,” valoró Ferro quien se sumó al grupo, en simultáneo comenzó a asistir a un taller de narrativa y está escribiendo. En tanto que Barrozo, de 18 años, se definió como “un pequeño aspirante a escritor”, quien se atrevió a romper el hielo y presentó un poema y compartió los primeros capítulos de una historia, “todo eso me llevó a participar la lectura y la escritura”.

