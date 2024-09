SEREMI DE ENERGÍA E IMAGEN DE MAGALLANES EN HYVOLUTION 2024: “PROYECTAMOS UN COMPROMISO TRANSVERSAL CON EL HIDRÓGENO VERDE Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA”

​La semana pasada culminó en Santiago uno de los eventos internacionales más importantes en materia de hidrógeno: Hyvolution 2024; cita a la que acudió el seremi de Energía de Magallanes, Sergio Cuitiño, junto a autoridades regionales, empresas y estudiantes de la región.



El encuentro, que se extendió desde 02 al 05 de septiembre, reunió a más de 100 expositores, una treintena de relatores de todo el mundo y más de 3 mil profesionales de la industria, quienes en un espacio de media hectárea tuvieron la posibilidad de conocer y exhibir innovación, tecnología y además de generar un lugar de diálogo entre la oferta y la demanda.



Tras participar en la instancia, el seremi Sergio Cuitiño apuntó sobre la importancia que revistió para la región más austral del Chile participar en Hyvolution 2024.



“Es muy significativo para Magallanes llegar a este encuentro tan relevante a nivel mundial; me enorgullece el entusiasmo y aporte de nuestros representantes regionales. Como lo fue el caso de los estudiantes natalinos o los puntarenenses que nos enseñaron junto a sus profesores sus proyectos basados en el elemento más abundante en el universo, el hidrógeno”, sostuvo y agregó:



“Creo que la versión 2024 del Hyvolution nos permitió mostrar de manera clara, a Magallanes como una región transversalmente comprometida con el desarrollo del hidrógeno verde y la transición energética”.



“Hay inversiones de miles de millones de dólares que en los próximos años debieran concretarse en Magallanes; y nuestra tarea es hacer que la industria de despliegue con estricto apego a la normativa medioambiental para un adecuado resguardo de nuestro entorno”, planteó el seremi de Energía.



MENSAJE PRESIDENCIAL

En este sentido, la autoridad regional del ramo adhirió a lo expresado por el Presidente de la República, Gabriel Boric, quien señaló en la oportunidad que la industria del hidrógeno verde ha ido avanzando gracias a la alianza público-privada; y parte del resultado de ello -y lo que pueda venir- también debe reflejarse en beneficios concretos para los habitantes de Magallanes; es decir, que los frutos que la industria traiga consigo, puedan alcanzar a todos.



Asimismo, el seremi Cuitiño valoró la mirada del Gobierno en cuanto a la posición del país en el contexto energético actual. “Hay una ventana de oportunidad que no podemos desaprovechar”, sostuvo el mandatario añadiendo que Chile en materia energética y en particular respecto al desarrollo de la industria del hidrógeno verde, ha dado continuidad a esta política de Estado.



“El avance del hidrógeno verde es una política de Estado. Nosotros estamos continuando algo que comenzó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que institucionalizó el gobierno del presidente Piñera y que hoy en nuestro Gobierno lo estamos consolidando”, aseguró.















