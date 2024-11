SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES LLAMA A SOLICITAR EL SUBSIDIO ELÉCTRICO A POCAS HORAS DE QUE CIERRE LA SEGUNDA CONVOCATORIA

​A pocas horas (miércoles 06 de noviembre) de que concluya el segundo proceso para obtener el subsidio eléctrico, el seremi de Energía de Magallanes, Sergio Cuitiño, llamó a todos los usuarios que se encuentren dentro del 40% del Registro Social de Hogares -y que aún no lo han hecho- a solicitar el beneficio de forma virtual, con la respectiva Clave Única, en el sitio web www.subsidioelectrico.cl o, presencial, en cualquiera de las sucursales de ChileAtiende. Para ello sólo se debe estar al día en la cuenta de luz o tener vigente un convenio de pago con la empresa distribuidora del servicio.



“El trámite, también puede realizarse mediante atención telemática de un ejecutivo en el sitio web www.chileatiende.cl, o llamando al Call Center 101”, informó durante esta mañana el seremi Sergio Cuitiño.



Al respecto, la autoridad regional de Energía agregó que “quienes en la primera convocatoria ya obtuvieron el beneficio, no tiene que volver a postular, si no sólo revalidar o informar algún dato importante, como, por ejemplo, si han cambiado de domicilio”, precisó.



AMPLIACIÓN DEL SUBSIDIO

El titular regional del ramo aprovechó la ocasión para resaltar la reciente aprobación en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, en general y de manera transversal, el proyecto de ley para ampliar la cobertura del subsidio eléctrico “a todos los hogares pertenecientes al 40% del Registro Social de Hogares y entregar un subsidio adicional a pacientes electrodependientes y hogares que pertenezcan a sistemas medianos en Los Lagos, Aysén y Magallanes”, sostuvo Cuitiño.



Asimismo, el seremi de Energía de Magallanes explicó que la iniciativa que impulsa el Gobierno del presidente Gabriel Boric, “también busca reducir tarifas a Mipymes y Servicios Sanitarios Rurales (SSR) y duplicar las multas y compensaciones que deben pagar las empresas eléctricas en caso de cortes de suministro”.



Por último -detalló-, busca perfeccionar las facultades de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), aumentado multas que se aplican por infracciones consideradas “gravísimas”, “graves” y “leves” a las empresas de distribución y elevar las compensaciones para clientes por interrupción de suministro no autorizadas.



Tras este paso, el proyecto de ley pasa al siguiente trámite legislativo, que es la discusión en particular, artículo por artículo; oportunidad donde el ministro Diego Pardow manifestó la disposición del Ejecutivo a trabajar en conjunto con diputados de gobierno y de oposición para aprobar lo antes posible este proyecto de ley y llegar con este alivio tan importante a las familias chilenas”, dijo.



Finalmente, la autoridad de Energía de Magallanes recordó que “es muy importante que los solicitantes del subsidio eléctrico tengan siempre a mano su Cédula de Identidad, el número de cliente -que por lo general está ubicado en el costado superior derecho de la boleta de electricidad- y, contar con un correo electrónico y/o número telefónico de contacto”, subrayó.