CON TALLER DE PROGRAMACIÓN EN MICRO:BIT SE CONMEMORÓ EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

En 2010 la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado de las Naciones Unidas, determinó celebrar el cuarto jueves de abril el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con la finalidad de incentivar a niñas y jóvenes a explorar y seguir carreras asociadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones áreas donde, según indican las estadísticas, la participación femenina es baja.

En este contexto, la seremi de Ciencia y el Laboratorio de Redes de la UMAG realizaron un taller con estudiantes del Instituto Sagrada familia (INSAFA) y la Escuela Hernando de Magallanes quienes, a través de instrucciones detalladas, programaron un diodo LED conectado a una tarjeta micro:bit (microcontrolador), para crear un patrón de movimientos de luces y simular una persona bailando, el cual pudieron visualizar en el computador en tiempo real.

"El taller no solo brindó a las estudiantes la oportunidad de adquirir conocimientos prácticos en programación, sino que también fomentó habilidades como el pensamiento lógico, la resolución de problemas y la creatividad", señaló la seremi de Ciencia Verónica Vallejos, quien agregó: "como Ministerio este día es muy importante porque es el único día internacional que busca que las niñas y las adolescentes se incentiven con las tecnologías de la información y la comunicación. Queremos tener en el futuro más mujeres trabajando en estas áreas, porque hoy en día están muy bajas en la representación y necesitamos contar con su visión; el incentivo a las niñas y adolescentes de hoy nos permitirá contar con mujeres en estas áreas en el futuro cercano".

El seremi de Gobierno, Andro Mimica, indicó que la región tuvo un crecimiento económico de un 5,6%, una cifra muy positiva, pero para que esta reactivación sea sostenible hay que generar capital humano, por lo que debemos generar acciones que incentiven a las mujeres a ingresar a las ingenierías, a la ciencia y a la tecnología. "En la región tenemos tremendas lideresas que han sido, evidentemente, un faro de luz hacia lo que tenemos que buscar. Hoy día el mundo y el país mira a Magallanes dentro de las próximas tecnologías, pero para eso tenemos que prepararnos y es evidente que las mujeres tienen que seguir abriéndose los espacios, y tenemos que trabajar en conjunto para que esto suceda".

"En un país donde solo el 20,8% de las estudiantes opta por carreras STEM y donde las TIC siguen siendo una de las áreas más masculinizadas, generar espacios de acercamiento como este es fundamental. Esta visita se alinea con los esfuerzos que impulsa el Gobierno como la Política Nacional de Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y el programa 'Más Mujeres Científicas', que incorpora cupos diferenciados para mujeres en carreras tecnológicas", dijo Alejandra Ruiz, seremi de la Mujer y la Equidad de Género.

"La programación se usa para todo"

La Dra. Patricia Maldonado, directora del Laboratorio de Redes de la UMAG, fue la encargada de guiar la jornada que, en sus palabras, tuvo como objetivo "acercar la tecnología a las niñas en particular y al público en general, porque la tecnología está actualmente en nuestras vidas, de forma cotidiana, entonces tratamos de entregar un poco de entendimiento sobre cómo funciona la tecnología que tenemos a mano: el teléfono, el computador, la tablet, y cómo podemos llegar a hacer cosas diversas".

Roció Velásquez, una de las ocho estudiantes de cuarto medio del Instituto Sagrada Familia que programó en micro: bit, manifestó que le llamó mucho la atención ya que es un tema que está presente en el día a día, "la programación se usa para todo, desde nuestros celulares hasta en un auto, entonces es algo que está presente todos los días en nuestras vidas y es muy interesante que nosotras podamos saber más sobre ella".

La actividad también contó con la participación de seis alumnas de octavo básico de la Escuela Hernando de Magallanes, entre ellas Maite Seguel para quien la actividad "fue bastante entretenida. El tema de la tecnología y la ciencia, en general, es bastante interesante y se podría decir que es importante para el futuro y está bastante presente en esta época, la mayoría de las cosas que utilizamos son tecnológicas".

"La verdad me gustó mucho (el taller), la tecnología me parece divertida, además me puede ayudar más adelante a mi vida cotidiana ya que ahora hay muchos programas y cosas así. Me pareció una actividad muy entretenida", comentó su compañera de curso Luna Oyarzo.

Este año el lema del Día Internacional fue "Niñas en las TIC para una transformación digital inclusiva" y, como es tradición, se realizaron eventos y campañas para fomentar su participación en el diseño, creación y producción de TIC, y así alcanzar la igualdad de oportunidades y derechos en todos los ámbitos del desarrollo.

​