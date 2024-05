ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS SENDA PIDEN QUE SE RESUELVA FALTA DE PROFESIONALES EN MAGALLANES

​Hace ya más de un año que el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda en Magallanes no cuenta con el equipo completo de profesionales destinado a las diferentes áreas de trabajo de esta institución.

Así lo señaló el Presidente Nacional de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias, ANFUSENDA, Manuel González, quien llegó a la región para reunirse con las trabajadoras y trabajadores, para entregar el apoyo y respaldo, y definir futuras acciones que permitan dar solución a través de otras autoridades de la región.

El dirigente gremial sostuvo que se han realizado distintas gestiones con la dirección nacional de Senda y su gabinete y lo único concreto que se ha logrado es la contratación de una profesional de media jornada por tres meses en calidad de honorarios, “gesto que se valora pero no es suficiente para dar solución a la demanda”.

“A la fecha, llevamos más de un año solicitando a la dirección nacional que esta situación se resuelva, el equipo de Magallanes ha sostenido la gestión regional con esfuerzo, dedicación y entrega, pero como era de esperar, los límites de la tolerancia se agotaron y junto con ello las y los profesionales comenzaron a enfermar, lo que se ha traducido en sobrecarga y agobio laboral”, añadió González.

Por su parte la representante de Anfusenda en la región, Ma. Soledad Ruiz, puntualizó que “hace aproximadamente 6 meses que los funcionarios y funcionarias comenzó a colapsar y junto con ello se iniciaron las licencias de salud mental”.

“Han habido momentos en que este equipo ha llegado a funcionar con un mínimo del el 30 % del total de trabajadores y trabajadoras, lo que se traduce en una sobrecarga laboral para quienes siguen funcionando a pesar de la escasa dotación, esto ha significado que al día de hoy sólo se prioricen las urgencias y no necesariamente los acampamientos técnicos necesarios para el buen desarrollo de la gestión

Añadió Ruiz que “hasta aquí hemos realizado todo todas gestiones necesarias, siguiendo los conductos que corresponden para resolver en forma interna esta problemática, pues queremos a nuestro servicio y nuestro trabajo, pero ya nos agotamos de escuchar una y otra vez la misma respuesta…lo vamos a resolver”.

El pasado martes 7 de abril, los dirigentes nacionales de Anfusenda una vez más se reunieron con la Directora Nacional del Servicio, Natalia Riffo Alonso junto a su gabinete para interceder por la región. Pero la respuesta no dejó del todo conformes a trabajadores y trabajadoras de Senda en Magallanes. “Sólo se aseguró, dar continuidad si fuera necesario a la contratación de profesional de apoyo media jornada a honorarios, un plan de apoyo que es insuficiente y un taller de clima laboral”, señaló la dirigente gremial.

Agregó Ma. Soledad Ruiz, que les molestó sobremanera que se les ofreciera un taller de clima laboral, donde se puso énfasis que sería de trabajo colaborativo, buenas relaciones y empatía, “Esto nos parece una falta de conocimiento absoluto de nuestra realidad, muy lejano de lo que se requiere, no se entiende o no se quiere entender. Si no existiera trabajo colaborativo y buenas relaciones laborales, malamente podríamos haber sostenido, como lo hemos hecho hasta hoy, la labor que desempeñan todas las áreas”.

Cuando está el equipo completo, en la dirección regional de Senda en Magallanes se cuenta con cuatro profesionales a cargo de las áreas técnicas, de las cuales en este momento sólo se encuentra la encargada de tratamiento.

“El problema que se ha generado en esta oficina regional es muy grave”, puntualizó el presidente nacional de la Asociación, “y queda la sensación que en el nivel central no se comprende la magnitud de esta dificultad, es decir cuando de las áreas técnicas programáticas, sólo hay una persona de cuatro, es que estamos hablando de un obstáculo de gran dimensión”.

Añadió que el directorio nacional de la organización se encuentra en estado de alerta, a la espera que el plan de apoyo ofrecido por la dirección nacional se fortalezca y se cumpla, y que se busque una solución permanente al problema que se vive en Magallanes.

Manuel González, puntualizó que junto a la presidenta regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Anef, Evelyn Córdova y la representante de trabajadoras y trabajadores de Senda en la región, Ma. Soledad Ruiz, entregarán una carta al Delegado Presidencial, con el fin que interceda en el Ministerio del Interior del cual es dependiente Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda.

Así mismo afirmó que de no encontrar pronta solución, no se descartan otro tipo de acciones en el corto plazo.