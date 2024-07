ASOGAMA ENTREGA BECAS A ALUMNOS DEL CFT

​En dependencias de la Asociación De Ganaderos de Magallanes, se procedió a la entrega de las becas de estudio a dos estudiantes de quinto semestre de la carrera de Técnico veterinaria y producción agropecuaria del Centro de Formación Técnica estatal de Magallanes ubicado en la ciudad de Porvenir. Esta beca tiene como objetivo proporcionar un apoyo económico consistente en el financiamiento del 100 % del arancel del costo de cursar los estudios en dicho centro educacional. La entrega de la beca fue encabezada por el presidente de ASOGAMA don Gerardo Otzen, el tesorero de la asociación don Mario Vega y la Gerente Mery Ruiz.



Gerardo Otzen presidente de Asogama manifestó, “Para nosotros constituye un orgullo poder ayudar a dos jóvenes magallánicos en su educación y estamos llanos a continuar becando a estudiantes de la carrera Técnico en Veterinaria y producción Agropecuaria del CFT, pero recuerdo que además tenemos una beca para hijos de trabajadores de estancias. Aprovecho a agradecer a todos los socios que aportan con los fondos para estas becas.”



Nuevamente los beneficiados por la beca ASOGAMA son los estudiantes Jeremy Llano Ojeda y Felipe Gonzalez Barria, ambos alumnos de la carrera de Técnico veterinario y producción agropecuaria, convirtiéndose además en embajadores de esta gran causa para ASOGAMA y CFT.



A su vez el estudiante Jeremy Llano de Porvenir manifestó “En esta oportunidad me siento profundamente agradecido, por nuevamente tener el privilegio de ser beneficiario de esta Beca otorgada por la Asociación de Ganaderos de Magallanes. Institución cuya contribución ha sido sumamente significativa para mi desarrollo como Técnico de Nivel Superior en Veterinaria y Producción Agropecuaria.



Me he sentido acogido por ASOGAMA, además de ser participe en sus actividades en un futuro no muy lejano espero retribuirles en forma de agradecimiento con mis conocimientos y servicios una vez finalizada mi carrera”.



Por su parte Felipe Gonzalez de Puerto Natales indicó “a beca es una super ayuda para uno cómo estudiante ya que ayuda a solventar el gasto económico que involucra poder hacerlo, estoy agradecido de asogama como institución por confiar en mí y brindarme este apoyo, valoro mucho ser parte de esta forma de asogama”.