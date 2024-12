CADEM POST-ELECCIONES: EVELYN MATTHEI LIDERA EN TODOS LOS ESCENARIOS DE SEGUNDA VUELTA

Supera a la expresidenta Bachelet por 16pts (50% vs 34%), a Claudio Orrego por 22pts (53% vs 21%), a José Antonio Kast por 27pts (54% vs 27%) a Carolina Tohá por 36pts (59% vs 23%), a Tomás Vodanovic por 39pts (59% vs 20%), a Marco Enríquez Ominami por 39pts (60% vs 21%) y a Vlado Mirosevic por 46pts (62% vs 16%).

Kast, en tanto, le ganaría a Tohá por 15pts, a Enríquez-Ominami por 15pts, a Vodanovic por 17pts y a Mirosevic por 25pts, a Claudio Orrego por 3pts y perdería frente a Bachelet por 5pts.

En intención de voto espontaneo, Matthei lidera con 22pts, seguida por Kast con 14%, Bachelet con 6%, Vodanovic con 5% y Kaiser con 4%. Un 34% no sabe o no responde.

Por su parte, en la cuarta semana de noviembre, 29% aprueba (+3pts) y 63% (-4pts) desaprueba la gestión del Presidente Boric, cerrando el mes con un promedio de 28% (-1pto) de aprobación y 65% (+2pts) de desaprobación.

Los hitos considerados más positivos de este gobierno son la Ley de 40 horas (41%), la Ley Karin (32%) y su actitud frente al fallecimiento del expresidente Piñera (20%). Mientras los hitos más negativos son su gestión en delincuencia (40%), el caso Monsalve (35%) y el asesinato de los tres carabineros en Cañete (26%).

Elección presidencial

Evelyn Matthei se mantiene en el primer lugar de las preferencias presidenciales espontáneas con 22% (-2pts), seguida por José Antonio Kast (14%) y Michelle Bachelet (6%).

Luego se ubican Tomás Vodanovic (5%, +1pto), Johannes Kaiser (4%), Carolina Tohá (2%), Camila Vallejo (1%, -1pto), Franco Parisi (1%, -1pto) y Claudio Orrego (1%). El 34% (+3pts) no sabe o no responde.

En hipotéticos escenarios de segunda vuelta, Matthei se impondría en todos, superando a Bachelet por 16pts (50% vs 34%), a Claudio Orrego por 22pts (53% vs 31%), a Kast por 27pts (54% vs 27%), a Carolina Tohá por 36pts (59% vs 23%), a Tomás Vodanovic por 39pts (59% vs 20%), a Marco Enríquez Ominami por 39pts (60% vs 21%) y a Vlado Mirosevic por 46pts (62% vs 16%).

Kast, en tanto, sería derrotado en segunda vuelta por Matthei y por Bachelet (39% vs 44%) y superaría a Orrego (43% vs 40%), a Tohá (46% vs 31%), a Enríquez-Ominami (46% vs 31%), a Vodanovic (46% vs 29%) y a Mirosevic (47% vs 22%).

Evaluación presidencial

29% aprueba (+3pts) y 63% (-4pts) desaprueba la gestión del Presidente Boric, cerrando el mes con un promedio de 28% de aprobación y 65% de desaprobación.

El Mandatario cae en noviembre en el segmento de los identificados con la izquierda (71%, -6pts) y entre los que votaron por él (65%, -8pts).

Los hitos considerados más positivos de este gobierno son la Ley de 40 horas (41%), la Ley Karin (32%), su actitud frente al fallecimiento del expresidente Piñera (20%), los Juegos Panamericanos (18%), la aprobación de leyes de seguridad (14%), el rechazo al quinto retiro de los fondos de pensiones (14%) y su posición frente e Venezuela (13%).

En tanto, los hitos considerados más negativos son su gestión en delincuencia (40%), el caso Monsalve (35%), el asesinato de los tres carabineros en Cañete (26%), el rechazo al quinto retiro de los fondos de pensiones (23%), los indultos (21%) y su gestión en crecimiento económico (16%).

Confianza en instituciones

Metro es la institución con mayores niveles de confianza (84%, +2pts), seguida por las estaciones de servicio (67%, -3pts), supermercados (64%), las universidades (63%, -8pts).

Luego se ubican líneas aéreas (61%, -3pts), los malls (61%, -1pto), las empresas de alimentos y bebidas (61%), Fonasa (59%, -5pts), las empresas de gas (58%, +3pts), las mutuales (58%, -2pts), las clínicas (58%, -7pts), las empresas de delivery (57%, -4pts), las mineras (56%, -5pts), los bancos (56%, -2pts), los laboratorios de remedios (56%), la Red Movilidad/Transantiago (55%, -1pto), las empresas de internet y cable (54%), las empresas de agua (54%, -3pts), las cajas de compensación (54%, -2pts), las farmacias (53%, -2pts).

Bajo el 50% de confianza se encuentran las constructoras (49%, -6pts), multitiendas (48%, -1pto), las empresas de celulares (47%, -9pts), las automotoras (45%), las pesqueras (44%, -4pts), las cooperativas (42%), las generadoras eléctricas (40%, -5pts), las salmoneras (39%, -5pts), los hospitales públicos (39%, -1pto), las forestales (38%, -1pto), las inmobiliarias (34%, -5pts), las empresas de luz (33%, -6pts) y las compañías de seguros (33%, -3pts).

En los últimos lugares están y las autopistas (31%), las isapres (26%, -1pto) y las AFPs (20%, -5pts)







Fuente: cadem.cl

​