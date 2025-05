CHILE DESPLIEGA SU LIDERAZGO EN HIDRÓGENO VERDE EN EL WORLD HYDROGEN SUMMIT 2025

Con una robusta agenda que se extenderá del 19 al 23 de mayo en Rotterdam, la delegación chilena liderada por el ministro de Energía, Diego Pardow, pondrá en vitrina las capacidades del país como hub de innovación en hidrógeno verde y sus derivados.

El programa se inicia el lunes 19 de mayo con una visita técnica al Puerto de Rotterdam, clave para explorar sinergias logísticas y exportadoras con los corredores energéticos hacia Europa. El miércoles 21 será el día central de la participación nacional, con la inauguración oficial del pabellón de Chile en la feria, en presencia de autoridades de alto nivel de ambos países, entre ellos la ministra de Clima y Crecimiento Verde de Países Bajos, Sophie Hermans, y la alcaldesa de Rotterdam, Carola Schouten.

Ese mismo día, Chile protagonizará el escenario tecnológico con una presentación conjunta entre Wood PLC y Fraunhofer Chile bajo el título “Chile: Innovation Hub for Green Hydrogen and its Derivatives”. Darren Ledermann de Wood PLC abordará herramientas avanzadas para predecir la producción de plantas Power-to-X, mientras que Lars Metkemeyer de Fraunhofer Chile destacará el potencial chileno en metanol y DME como vectores estratégicos para Europa.

El enfoque estratégico se refuerza en el Chile Side Event, donde se abordarán avances concretos en combustibles sostenibles de aviación (SAF), infraestructura compartida para exportación y el proyecto Connect H2 en Antofagasta. Este bloque está diseñado para fortalecer vínculos con empresas neerlandesas interesadas en integrarse al ecosistema chileno del hidrógeno renovable.

La jornada del jueves 22 se centrará en América Latina con el evento “Renewable Hydrogen Business Opportunities in Latin America”, que pondrá en diálogo a representantes públicos y privados de la región junto a actores europeos, promoviendo sinergias transatlánticas y reuniones bilaterales para el desarrollo de negocios concretos.

Con esta participación, Chile no solo reafirma su compromiso con una economía descarbonizada, sino que se consolida como un socio confiable para Europa en la cadena de valor del hidrógeno verde.

Imagen: Inauguración Stand chileno 2024

Fuente: h2news.cl

