CORREDOR DE ANTOFAGASTA PIDIÓ MATRIMONIO DESPUÉS DE CORRER 21K EN LA PATAGONIA

En la majestuosa Patagonia chilena se vivió una historia de amor y esfuerzo que quedó grabada en la memoria de todos los que fueron testigos. Esteban González, un joven de 27 años que reside en Antofagasta, completó los 21K de Ultra Paine en 3 horas y 41 minutos, y cerró la carrera con la historia más emotiva del fin de semana: al cruzar la meta decidió proponerle matrimonio a su novia, Fernanda Rodríguez.

“Es la primera vez que vengo a la Patagonia y fue un desafío junto a amigos, mi jefe y compañeros de trabajo”, relató Esteban, visiblemente emocionado. “Quise hacer algo especial, como pedirle la mano a mi futura esposa. Obviamente esto es muy importante en mi vida y fue algo único”, agregó.

Detrás de la solicitud de matrimonio hubo un trabajo detallado y silencioso: “Estaba todo planeado con algunas amigas de Fernanda que me ayudaron a mantener la sorpresa. Llevé el anillo en una bolsa Ziploc para que no se mojara y aproximadamente 400 metros antes de la meta, saqué el anillo y me preparé para el momento”, relató entre risas.

Para Fernanda, de la misma edad, la propuesta fue completamente inesperada: “No me lo esperaba en absoluto. Pensé que no iba a llegar a la meta, así que la sorpresa fue doble”, afirmó ella con una sonrisa radiante. “Siempre lo pillo en todas sus cosas, pero esta vez no tenía idea. Me dijeron que fuera a sacarme una foto, y como inocente, les hice caso”.

Los dos jóvenes han estado juntos durante cuatro años y comparten una vida en Antofagasta. Él pertenece a la Fuerza Aérea y en su tiempo libre se prepara para vivir este tipo de desafíos: “Nunca me había decidido por el deporte, pero mis amigos me motivaron a inscribirme”. Ella lo acompaña en sus aventuras: “Ahora estamos listos para afrontar nuevos desafíos, desde planificar la boda hasta lo que viene en nuestra vida juntos”, reflexionó Esteban, mientras Fernanda asintió con entusiasmo.

La propuesta, en medio de la naturaleza imponente de la Patagonia, simboliza un compromiso romántico y también la fortaleza de su relación. “Ella me apoya en todo esto”, contó González, quien terminó siendo uno de los protagonistas del décimo aniversario de Ultra Paine, que tuvo 800 corredores de 29 nacionalidades. Él se fue tan feliz, que ya planea regresar a la edición 2025 de Ultra Paine, pero en esa ocasión como un esposo consolidado.

Fuente: diarioantofagasta.cl



​



​