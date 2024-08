DANIELA ARECHETA BÓRQUEZ, CANDIDATA A GOBERNADORA: "VEO QUE EL GOBERNADOR NO TIENE LOS PIES PUESTOS EN LOS PROBLEMAS DE LOS MAGALLANICOS"

​Esta mañana, Daniela Arecheta Bórquez, candidata a Gobernadora Regional de Magallanes por la coalición Chile Vamos, conversó con la ciudadanía durante su participación en el programa “Buenos días región”, conducido por Cristofher C. Cortéz en Polar Comunicaciones. Arecheta, quien ha sido militante de Evópoli y cuenta con experiencia en administración y gestión pública, abordó varios temas clave de su candidatura. En cuanto a salud, destacó la necesidad de fortalecer la atención primaria y mejorar la infraestructura, así como dar un mayor enfoque a la salud mental. Sobre la retención de talento en la región, propuso potenciar la Universidad de Magallanes (UMAG) y crear condiciones para que los profesionales locales encuentren oportunidades atractivas sin tener que emigrar. En materia de seguridad, Arecheta mencionó que la región ha cambiado y ahora requiere más recursos para Carabineros, incluyendo equipamiento y cámaras de seguridad. También criticó la gestión actual, afirmando que no es una cuestión de falta de recursos, sino de una mala administración. "Veo que el gobernador no tiene los pies puestos en los problemas de los magallánicos", dijo la candidata, subrayando la importancia de una administración más eficaz y cercana a la realidad de la región.



