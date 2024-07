DIPUTADO MATHESON CRITICA CUENTA PÚBLICA DEL GOBERNADOR FLIES: "SON PARA DAR A CONOCER LO QUE UNO HA HECHO Y NO LO QUE PIENSA HACER"

​Esta mañana en el programa “Buenos días región” de Polar Comunicaciones, conducido por Cristofher C. Cortéz, el diputado por Magallanes, Christian Matheson, conversó con la ciudadanía sobre varios temas relevantes. Matheson solicitó que se oficie a ENAP para que las utilidades generadas a través de la empresa Vientos Patagónicos sean destinadas a un subsidio de energía eléctrica en Magallanes. Además, informó que la Comisión de Economía abordará un proyecto de ley destinado a dinamizar el turismo, que ha recibido críticas por parte de representantes del sector en la región. También expresó su opinión sobre la cuenta pública del gobernador Flies, señalando que "las cuentas públicas son para dar a conocer lo que uno ha hecho y no lo que piensa hacer", y criticó que el gobernador ha basado sus informes en hechos que no corresponden al gobierno regional.



Puedes ver la entrevista aquí:

​



​