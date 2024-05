EMERGENCIA COMUNAL EN CABO DE HORNOS: COGRID PROVINCIAL EVALÚA AVANCES EN DESAGÜE DE LA CAPTACIÓN SINIESTRADA DE PUERTO WILLIAMS

​Al cumplirse el tercer día de emergencia producto del rebalse de la captación de agua en Puerto Williams, el mando técnico del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) de la Provincia Antártica Chilena, se reunió en la propia zona de incidencia para evaluar los avances en el desagüe de la infraestructura, situación que tiene sin suministro de agua potable a la austral población.



En esta instancia, realizada en dependencias municipales ubicadas en la base del cerro La Bandera –a escasos metros de la siniestrada captación que recibe agua cruda del río Róbalo-, las autoridades y representantes de la empresa proveedora analizaron in situ las más recientes labores, consistentes principalmente en aislar la zona para habilitar la captación y determinar de manera precisa el estado en que se encuentra ésta. Maquinarias y funcionarios municipales, personal de la Armada de Chile y de Aguas Magallanes, han estado trabajando en la zona afectada de manera constante para lograr este objetivo.



La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, detalló que "la empresa hoy día está desaguando el sector donde está la bocatoma. Están esperando para que pueda vaciarse este lugar, hacer la limpieza correspondiente y evaluar el arreglo de este lugar para poder dar solución y contar con agua en las viviendas. Por ahora ha habido un trabajo arduo en apoyo de funcionarios municipales, la misma empresa y funcionarios de la Armada, que van a estar aquí las 24 horas para poder acelerar este trabajo y dar solución pronta sobre la situación que hoy día nos aqueja como comunidad".



Asimismo, la máxima autoridad provincial mencionó que durante esta jornada está considerado el envío de más de 200 mil litros de agua potable desde Punta Arenas mediante buques navales y el ferry Yaghan, siguiendo las determinaciones concertadas en el Cogrid Regional activado ayer miércoles, encabezado por el delegado presidencial regional de Magallanes y Antártica Chilena, José Ruiz. "Hoy día estamos en contacto permanente con las autoridades regionales, especialmente con la adquisición de agua", dijo la delegada Muñoz.



Se espera que el buque de la Armada "Elicura" –con capacidad para 70 mil litros de agua-, llegue en la tarde de mañana viernes, mientras que el "Sibbald" –con 32 mil- recale el sábado. Por su parte, el ferry Yaghan –con 100 mil litros del vital elemento-, debería arribar a la capital provincial en la noche del viernes o madrugada del sábado, como normalmente ocurre en los trayectos que realiza mediante el subsidio marítimo. "Estamos gestionando hacer la distribución desde los buques hacia los diferentes puntos de almacenaje de agua", agregó la autoridad provincial.



En tanto, el alcalde de la comuna de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, indicó que, además de los trabajos realizados en la captación, la entidad que encabeza ha instalado bins en algunos puntos de la ciudad para que la comunidad tenga acceso a agua potable libremente. "Tenemos dos piscinas al interior también de la comuna, destinada solamente para el uso sanitario. Mañana, con el apoyo de Senapred y la empresa, también vienen otros bins donde vamos a poder destinarlos para la comunidad. Durante la noche seguiremos secando este lugar (la captación) para poder ver el filtro de agua que va destinado hacia la copa. Estamos generando luminosidad para poder trabajar durante la noche y esperar que mejore el espacio para mejorar también la carpeta de rodados y acceso", profundizó.



Por su parte, el jefe zonal de clientes de Aguas Magallanes, Miguel Gatica, recalcó que tras los trabajos realizados durante las recientes jornadas, "estamos bombeando el agua para poder despejar la zona. La mayor parte de los troncos ya fueron retirados. Estamos pudiendo dejándolos en un lugar liso o plano para poder llegar con vehículo hasta este lugar y poder mover mejor, con más facilidad, la maquinaria y los equipos de trabajo".



Asimismo, manifestó que "nuestros esfuerzos están en poder empezar a potabilizar agua y evitar tener que traer agua desde Punta Arenas. Pero eso obviamente está condicionado a que la calidad del agua en el río Róbalo mejore. Hoy día, todavía, con las condiciones que tenemos, no podemos hacer eso y además estamos trabajando en cargar la línea de aducción, la que se rompió, donde están los tubos descolgados. Esa línea de aducción nosotros tenemos que rehabilitarla. Eso es un trabajo no menor, que obviamente va como siguiente paso para llegar con agua y presión a la planta de tratamiento para poder potabilizar una mayor cantidad de agua".



El ejecutivo detalló que en la mencionada planta, de los cerca de 280 mil litros de agua potable que había en reserva al inicio de la emergencia, aún quedan unos 140 mil. Estos han sido distribuidos por voluntarios de la Primera Compañía de Bomberos "Arturo Prat" y personal municipal a través de camiones aljibes a la población. Mediante los transportes marítimos que prontamente recalarán en la zona, Aguas Magallanes espera contar con más bins que estarán a disposición.



Si bien en el reciente Cogrid Regional se estimaron ocho días de trabajo antes de retomar la producción de agua potable, Gatica no mencionó una fecha exacta para esta anhelada reposición. "Se mantiene en términos indefinidos", sostuvo.



Cabe recordar que en la mañana del martes 14 de mayo pasado, ocurrió un desbordamiento en la captación de agua del río Róbalo producto de las intensas lluvias y deshielos, arrastrando material de sedimento y árboles desde zonas altas del homónimo valle. Esto provocó el rebalse y obstrucción de la bocatoma, dejando sin suministro de agua potable para la población. La emergencia, que inmediatamente provocó la activación del Cogrid comunal, posteriormente escaló a su nivel provincial y regional. Igualmente, a raíz de estos hechos, Senapred declaró emergencia comunal en Cabo de Hornos, la que se mantiene en la actualidad.







