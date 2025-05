MUNICIPIO INVITA A DISFRUTAR DE RECONOCIDA COMEDIA NACIONAL "REUNIÓN DE APODERADOS"

​ Una nueva y entretenida propuesta escénica trae la Municipalidad de Punta Arenas junto a su Fundación Cultural: la comedia nacional "Reunión de Apoderados" , escrita y dirigida por Milena y Rodrigo Bastidas, se presentará gratuitamente este sábado 10 de mayo a las 19:00 horas en el Teatro Municipal "José Bohr".



Con un elenco de reconocidos actores y actrices nacionales como Luz Valdivieso, Claudio Arredondo, Claudio Olate, Nicolás Saavedra y María José Necochea; la obra promete una velada de humor inteligente y reflexión. Ambientada en una reunión de apoderados en un exclusivo colegio, la trama se desenvuelve con agudeza cuando los protagonistas descubren que sus hijos podrían estar involucrados en un robo, lo que desencadena una serie de revelaciones tan absurdas como reveladoras.

"Es una obra hilarante, familiar y muy actual, que nos muestra con humor nuestras luces y sombras", señaló el alcalde Claudio Radonich, quien añadió que "estamos muy contentos de ofrecer esta alternativa cultural gratuita para nuestros vecinos, donde solo deben retirar sus invitaciones el jueves 8 o el viernes 9, y asistir puntualmente el sábado para disfrutar del espectáculo".

Las entradas se podrán retirar el jueves 8 de mayo, entre las 15:00 y 17:00 horas en el Unimarc Sur, y de 15:00 a 19:00 horas en el Teatro Municipal. El viernes 9, el retiro se realizará exclusivamente en el Teatro Municipal, también desde las 15:00 hasta las 19:00 horas.

La directora de Desarrollo Comunitario, Jessica Castillo, hizo un llamado a la puntualidad. "Pedimos llegar a tiempo, porque los actores solicitan cerrar las puertas para no interrumpir la función. Además, si alguien no podrá asistir, es importante entregar su invitación a otra persona para que no se pierda ese asiento".