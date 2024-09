FUNDACIÓN ANTÁRTICA 21 PRESENTA ILAN, EL JUEGO DE MESA QUE EDUCA SOBRE LA BIODIVERSIDAD ANTÁRTICA Y SU CONSERVACIÓN

​Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región", transmitido por Polar Comunicaciones y conducido por Cristofher C. Cortéz, Edgardo Vega, director ejecutivo de la Fundación Antártica 21, destacó la relevancia de la región de Magallanes en la conservación de la biodiversidad antártica. Durante la entrevista, Vega conversó sobre la misión de la fundación, centrada en sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del continente helado y su influencia a nivel global. Uno de los aspectos más novedosos de la charla fue la presentación del juego de mesa ILAN, una herramienta educativa que busca acercar a las personas al conocimiento de la biodiversidad antártica y cómo las acciones humanas impactan positiva o negativamente en las especies que habitan en la región. Este juego permite a los participantes comprender las interacciones entre los ecosistemas antárticos y el papel que cada uno de nosotros juega en su preservación. En sus palabras, Vega enfatizó: "El magallánico no solo tiene la oportunidad, sino también la responsabilidad de ser un opinante en el tema antártico", destacando el rol estratégico de la región en la protección de este ecosistema único. También señaló la importancia del Centro Antártico Internacional (CAI), afirmando que "el CAI es clave; esta región, con un CAI, asume esa responsabilidad natural de ser una región antártica", resaltando el compromiso que debe adquirir Magallanes en el contexto de la protección del continente. La Fundación Antártica 21 se ha posicionado como una de las principales organizaciones en la región que promueve la educación y la participación ciudadana en temas relacionados con la Antártica, un territorio que, aunque distante, juega un papel crucial en el equilibrio climático y ecológico del planeta. Con iniciativas como el juego ILAN, buscan no solo crear conciencia, sino también fomentar un sentido de responsabilidad en las generaciones presentes y futuras.



