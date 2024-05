“JACK JACK” EL PERRITO DE CEÑO FRUNCIDO QUE OBTUVO EL PRIMER LUGAR EN LA MASCOTATÓN 2024 DE PUERTO NATALES

​En el marco del aniversario N°113 de Puerto Natales, el pasado 5 de mayo en la costanera de la ciudad, se llevó a cabo la 3° versión de la Mascotatón, organizada por la Municipalidad de Natales a través de su Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. Al lugar, llegaron cerca de 50 participantes junto a sus canes, quienes, a pesar de la fría mañana, corrieron cerca de 2 kilómetros, partiendo desde el Espacio Cultural Costanera hasta la Plaza de los Vientos, ida y vuelta.



Al respecto, la alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo Alvarado, manifestó que “en nuestra comuna, con frío y con nieve, igual vamos a todas. A pesar del frío, ha habido una alta participación y vamos a seguir desarrollando diferentes actividades para conmemorar nuestro cumpleaños”.



Por su parte, Fabiola Vigar, directora de Medio Ambiente, puntualizó que “la gente fue muy entusiasta, llegaron todos con sus mascotas y correas. Fue muy bien recibido por la comunidad y estamos muy contentos de replicar estas actividades que son familiares y recreativas con nuestras mascotas”.



Jack Jack, el perro aventurero



Fue Ana Durán, quien resultó ser la primera en llegar a la meta junto a su mascota “Jack Jack”, un perrito de tres años de ceño fruncido, quien fue rescatado cuando era tan solo un cachorro. “Cuando era chico lo mordieron” explicó Ana, es por ello, que su rostro muestra enojo, pero es “el perro más feliz del mundo”, en palabras de su dueña. Eso quedó evidenciado en la carrera, pues fue gracias a Jack Jack, que lograron ser los ganadores en la Mascotatón 2024.



“Yo entrenó con él, siempre digo que él es mi entrenador. Venir a estas actividades es para venir con él, es quien me ayuda a mantener el ritmo”, afirmó Ana. Asimismo, agradeció a la Municipalidad de Natales por generar instancias que promueven el deporte y la tenencia responsable de mascotas, comentando que “me encanta que siempre para el aniversario tratan de incluir a todos, y eso me fascina”.



No es primera vez que participan de la Mascotatón, el año pasado también estuvieron en la 2° versión de la carrera con el número 74. Así lo grafica en su cuenta de instagram @lasaventurasdejackjack, en donde se describe como un perro viajero y un apoyo emocional de su humana Ana.



El Michi más Divertido



En la instancia, también se premió a los tres ganadores del concurso fotográfico “El Michi más Divertido”. La iniciativa contó con la participación de cerca de 60 concursantes, quienes enviaron sus fotografías más originales donde los gatos eran los protagonistas. El concurso tuvo como objetivo mezclar la creatividad de los tutores con la tenencia responsable de los felinos, a través del registro de momentos divertidos o situaciones memorables de registrar. Es así, como los resultados fueron los siguientes:



1° lugar: Katalina Morales.

2° lugar: Camila Caicheo.

3° lugar: Constanza Santana.



La actividad también contó con la colaboración de la Protectora de Animales Amigos Fieles y la Fundación Animalista, quienes se hicieron presentes con stands para recibir donativos.







​



​



​



​