LAS MADRES, PADRES Y APODERADOS VALORAN PODER JUGAR EN FAMILIA EN EL CIIJUM DE LA JUNJI EN VACACIONES DE INVIERNO

​“Es una experiencia súper bonita, contar con un tremendo espacio para que las niñas y los niños jueguen de forma libre. Es un lujo. Soy profesor y he pasado por distintos lugares de Punta Arenas y Chile y no solemos tener esto. Es preciosa esta infraestructura grande, bien pensada para las primeras infancias, es muy bakán que esté disponible en invierno. Como grupo estamos súper contentos. Todo sería muy distinto si hubiera un Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (Ciijum) en todas las poblaciones, en todas las comunas”, aseveró el apoderado del Programa Educativo para la Familia, Modalidad Comunicacional, Jorge Huidobro Cid.



“Jugando en Familia en el Ciijum” brinda a las y los usuarios de los establecimientos educacionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) de Punta Arenas, este importante edificio durante las vacaciones de invierno. El calendario de actividades comenzó el lunes 1 de julio y se extenderá hasta el viernes 12 del mismo mes de 2024, según informó el encargado del recinto, Alejandro Alvarado Subiabre.



El proyecto se desarrolla por tercer año consecutivo, impulsado por el profesor Alvarado, como un lugar de esparcimiento, con todos sus sectores a disposición. “Las madres, padres y apoderados pueden compartir con sus hijas e hijos y reencantarse con el elemento unificador del juego. Contamos con varias estaciones, cada una apunta a distintos objetivos relacionados con la motricidad de las niñas y los niños. Justamente son ellas y ellos los que recrean los espacios, de acuerdo con sus intereses y necesidades”, dijo.



La apoderada Vanessa Barrientos Vera, manifestó que es una actividad “súper buena, ya que las niñas y los niños aprovechan de relacionarse entre ellos, jugar y hacer distintos tipos de acciones más entretenidas en vacaciones, sin estar encerrados en las casas”.



Daisy Soto Cárcamo, mamá de Borja y apoderada del Jardín Infantil “Bambi”, afirmó reconocer en el Ciijum un espacio amigable para la infancia. “Hemos aprovechado harto estos días, de venir y disfrutar en un lugar amistoso, seguro, protegido y calefaccionado para las niñas y los niños, que pueden socializar al igual que nosotros los adultos, compartiendo experiencias. Es totalmente recomendable”, enfatizó.



Alejandro Alvarado agregó que, por jornada, han participado entre quince y veinte familias, en los horarios de atención que van de 9:30 a 12 horas por las mañanas y de 14:30 a 17 horas por las tardes. “Preferentemente pueden asistir niñas y niños que van a los recintos de la Junji en Punta Arenas pero estamos abiertos a que vengan de otras instituciones, e incluso, quienes no son parte de la Educación Parvularia, a disfrutar de los sectores disponibles”, informó.



La directora regional de la Junji, Paola Valenzuela Pino, concluyó que para el servicio de Educación Parvularia “es gratificante poner a disposición de todas y todos el Ciijum durante el receso de invierno y contribuir así al fortalecimiento de vínculos a partir del juego, aprovechando la calidad de la infraestructura pública que se dispone para la comunidad. Esperamos seguir año a año brindando esto para que las familias tengan la oportunidad de compartir y jugar, valorando el maravilloso y creativo mundo infantil”.