PROFESORES DEL SLEP MAGALLANES DEPONEN PARALIZACIÓN AUNQUE AFIRMAN QUE “LA LUCHA POR EL SALARIO NO HA TERMINADO”

Tras un mes de paralización pidiendo un reajuste salarial, los profesores del SLEP Magallanes anunciaron que retoman las clases hoy lunes 7 y mañana martes 8 de abril.

Esta decisión se tomó, según explicaron desde el Colegio de Profesores Regional Magallanes esta jornada, “no porque nuestras legitimas demandas hayan sido resueltas, sino porque hemos sido empujados con la fuerza del miedo: miedo a no recibir nuestros sueldos, miedo a no poder alimentar a nuestras familias, miedo a que el Estado, ese que tanto dice proteger a los niños, nos condene por exigir dignidad”.

Cabe recordar que el pasado miércoles, y tras una jornada de votación, los docentes rechazaron las propuestas acordadas con el gobierno durante reuniones de trabajo y mantener la paralización. Ante esto, desde el SLEP indicaron el jueves que los docentes que no retomaran las clases hoy lunes 7 de abril no recibirían pago por los días no trabajados durante el paro. Esto, porque más allá de esa fecha ya no es posible recuperar las clases y por tanto, no se puede gestionar el sueldo.

Ante esto, desde el gremio decidieron finalmente retomar las clases este lunes y martes, con el equipo directivo de los establecimientos y los SLEP definiendo los planes de recuperaciones de clases.

Sobre la situación actual, desde gremio manifestaron que “no se ha solucionado nada, no se ha cumplido ninguna promesa”.

Lo único que ha cambiado, acusan, “es la narrativa oficial: ahora resulta que somos los responsables del colapso de la Educación, mientras los verdaderos culpables; quienes hicieron promesas de campaña que hoy olvidan con soberbio descaro, se pasean por los medios culpándonos con total impunidad”.

“Estamos en estado de alerta. Y lo decimos con claridad: vamos a vigilar celosamente que todas las condiciones laborales prometidas en las mesas de negociación a las comunas, se cumplan al pie de la letra”, afirman.

“La lucha por el salario no ha terminado. Que nadie se confunda. Seguiremos movilizados en espíritu, organizados en cuerpo y alerta en cada rincón (...) Hoy volvemos a las aulas, pero no hemos bajado los brazos”, indicaron.

