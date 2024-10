MAX SALAS, CANDIDATO A CORE POR ÚLTIMA ESPERANZA: “MAGALLANES NO PUEDE SER UNA ZONA DE SACRIFICIO, PERO TAMPOCO UN MUSEO”

Esta mañana, Max Salas, candidato a Consejero Regional (CORE) por la provincia de Última Esperanza en representación de Renovación Nacional (RN), fue invitado al programa “Buenos Días Región”, conducido por Cristofher C. Cortéz en Polar Comunicaciones, para hablar sobre su candidatura y su visión para el futuro de Magallanes.

Durante la entrevista, Salas destacó su preocupación por el desarrollo de la región, señalando que "Magallanes no puede ser nunca una zona de sacrificio", en referencia al impacto ambiental que pueden generar algunas industrias, pero también enfatizó que eso "no significa que convirtamos Magallanes en un museo donde no se pueda hacer nada". Según Salas, las políticas excesivamente proteccionistas, impulsadas por el activismo ambiental, han obstaculizado el progreso de la región.

El candidato criticó lo que considera una "desconexión de la clase política con la territorialidad", señalando que muchas decisiones no reflejan las necesidades reales de las comunidades rurales y científicas. Además, añadió que las industrias en la región "han sido poco respetuosas, no solo del ambiente, sino también de las comunidades que las acogen", sugiriendo que estas deberían mejorar su relación con el entorno y las personas locales.

En cuanto al auge del hidrógeno verde (H2V), una de las industrias emergentes en la región, Salas expresó su escepticismo. "Las siento con un discurso ambientalista, con un discurso woke", señaló, argumentando que las empresas y los grupos de interés vinculados al hidrógeno verde parecen estar más alineados con agendas globales y presiones ideológicas que con la realidad de las comunas rurales y las personas que viven del trabajo en el campo.

Puedes ver la entrevista aquí:







