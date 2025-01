LA PEQUEÑA AMAL LLEGA A PUNTA ARENAS

​“Amal es un símbolo internacional de los derechos humanos”. Así describió el periódico The Guardian, Reino Unido, a la marioneta de 3.5 metros de altura que representa a una niña siria, refugiada, de 10 años de edad y cuyo nombre en español es Esperanza.



La pequeña Amal, el corazón del proyecto The Walk (La caminata), llega este jueves 23 de enero a Punta Arenas, gracias a la Fundación Teatro a Mil y el apoyo de la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



“Esta experiencia artístico cultural nos invita a reflexionar sobre la migración, los desplazados y las niñeces que sufren y escapan de la guerra. Amal llega en el marco de una nueva edición del Festival Internacional Teatro a Mil, un evento que colabora con los propósitos de nuestro Ministerio y que reconocemos, a través del apoyo y financiamiento mediante la Ley de Donaciones Culturales y otros instrumentos de la institución”, comentó la seremi de las Culturas, Carolina Herrera Toro.



El recorrido de Amal por la capital regional de Magallanes, está programado para las 19.00 horas de este jueves. El punto de partida será la esquina de Armando Sanhueza con avenida Cristóbal Colón, allí será la bienvenida. Luego bajará por Colón, incluyendo tres detenciones: Casa de los Derechos Humanos (DDHH), anfiteatro Andrés Pérez (Colón con Bories) y frente al árbol de Gabriela Mistral (Colón con Magallanes), para finalizar en el mural dedicado a la poetisa chilena, ubicado en la intersección de Colón con O’Higgins. Esta intervención incluirá el cierre de avenida España, entre Colón e Ignacio Carrera Pinto. También se impedirá el tránsito de vehículos por avenida Colón, en el tramo comprendido desde España a Jorge Montt.



El proyecto The Walk es un llamado de atención universal sobre los efectos de la inmigración, de los desplazados, de los niños que huyen de la guerra, de la violencia y la persecución.



Desde julio del año 2021, Amal ha recorrido 17 países. Ha sido recibida por dos millones de personas en las calles. Se han creado 475 eventos únicos en cada comunidad, gracias a cientos de artistas, la sociedad civil y líderes religiosos. Sus viajes son festivales de arte y esperanza que dirigen la atención hacia el enorme número de niños que sufren la violencia y la persecución, cada uno con su propia historia. Su mensaje urgente al mundo es “no te olvides de nosotros”.



Tal como ha sucedido en cada lugar que Amal ha visitado, en Punta Arenas será recibida por la comunidad, artistas, niños, niñas y jóvenes, quienes activarán momentos especiales en su paso por las arterias de la ciudad.



La pequeña Amal, una creación de la compañía de marionetas de Sudáfrica “Handspring Puppet Company” y bajo la dirección artística de Amir Nizar Zuabi, inició su viaje por Chile, el pasado 3 de enero, en la Plaza de la Constitución en Santiago. Luego visitó San Pedro de Atacama, Mejillones, Antofagasta, Iquique, Pica, Andacollo, Valparaíso, La Calera, Casablanca, Pirque y San Felipe.