PRESIDENTE BORIC ADVIERTE QUE EL PRESUPUESTO DE CULTURA “ESTÁ EN PELIGRO” Y APUNTA CONTRA “QUIENES SE HACEN LLAMAR REPUBLICANOS”

El Presidente Gabriel Boric expresó su preocupación por la posible desaprobación de la partida presupuestaria del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para 2025 en el Senado, destacando la importancia de proteger los recursos destinados al ámbito cultural. Las declaraciones se realizaron durante la ceremonia de entrega de los Premios Iberoamericanos de Narrativa Manuel Rojas y de Poesía Pablo Neruda, otorgados a Alejandro Zambra y Rosabetty Muñoz, respectivamente.

“La cultura y el arte son demasiado importantes. Y esta frase que puede parecer obvia, no lo es. Puede que la ministra (Carolina Arredondo) se tenga que ir porque el presupuesto de Cultura está en riesgo”, afirmó el Mandatario, refiriéndose a la posibilidad de que la oposición, particularmente el Partido Republicano, rechace la glosa en la Cámara Alta.

Boric criticó las posturas que subestiman la relevancia de la cultura en la sociedad chilena. “Hay algunos, que se hacen llamar además republicanos, que nos dicen, ‘esta gente no sabe dónde vive, la prioridad de los chilenos no es la cultura’”, enfatizó, defendiendo el aumento significativo del presupuesto para este sector, con la meta de alcanzar el 1% del erario nacional dedicado a cultura al final de su gobierno.

El Presidente también subrayó la necesidad de fomentar el acceso y la creación cultural en todo el territorio nacional. “¿Cómo vamos a generar la cohesión en una patria dividida por clases, si es que no somos capaces de entender que tenemos una cultura distinta, pero que nos es común? (…) Permitamos que en cada rincón de Chile surjan los poetas, las actrices, los cineastas, quienes hagan cerámica”, declaró, destacando la labor de artistas como Rosabetty Muñoz en Chiloé.

Finalmente, Boric llamó a valorar y potenciar los talentos ocultos en diversas comunidades del país, señalando que el Estado tiene el deber de proporcionar plataformas y recursos necesarios para su desarrollo. “Hoy día tenemos la suerte de tener talentos que descollan, pero no me cabe ninguna duda de que en todo rincón de Chile hay algún poeta, algún actor, alguna artesana, algún cantante que no se ha podido dar a conocer porque no le hemos dado todavía las plataformas o los recursos necesarios”, concluyó.

Fuente: adnradio.cl

