PREVIO A ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2024: EFECTÚAN INSPECCIÓN AL ÚNICO LOCAL DE VOTACIÓN DE CABO DE HORNOS

​Durante esta jornada, el delegado presidencial provincial (s) de la Antártica Chilena, Diego Illanes Rozas, realizó una inspección al único local de votación establecido en la circunscripción de Cabo de Hornos, previo a iniciarse las Elecciones Regionales y Municipales 2024 para este sábado 26 y domingo 27 de octubre.



​La autoridad, en compañía de personal encargado de la Junta Electoral y de entidades que velarán por la seguridad y el normal funcionamiento de este proceso –Armada de Chile, Carabineros y Municipalidad de Cabo de Hornos-, recorrió las dependencias del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams, recinto que dispondrá de cinco mesas receptoras de sufragio para una zona que cuenta con un padrón electoral de 1.732 personas habilitadas para votar.



​Ante este proceso en que el electorado deberá votar para escoger a gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales, el delegado (s) Illanes hizo un llamado a la comunidad para que "asista y participe en este proceso democrático que se llevará a cabo en todo el país durante dos días. Como comúnmente ocurre en esta zona, esperamos que se desarrolle en completa normalidad".



​La autoridad agregó que, al igual que en elecciones pasadas, se dispondrá de servicios de transporte subsidiados para habitantes de zonas aisladas. En el caso marítimo, se efectuarán navegaciones entre Puerto Williams y Puerto Toro, Bahía Douglas y Estancia Kanasaka –con horarios a convenir con la comunidad-, mientras que en el terrestre habrá traslados entre la capital provincial y Puerto Navarino y Caleta Eugenia para ambos días. El horario de ida entre Puerto Navarino y Puerto Williams será a las 9:30 horas, mientras que el de regreso será a las 16:30 horas. Misma programación habrá el trayecto Caleta Eugenia-Puerto Williams.



​El delegado de la Junta Electoral de Cabo de Hornos, Ericson Díaz, detalló que el proceso de constitución de mesas estaba contemplado para hoy viernes a las 15:00 horas. Al igual que en todo el país, la apertura y cierre de éstas durante ambos días será a las 8:00 y 18:00 horas, respectivamente. Si en el horario de clausura aún hay personas con la intención de votar, la mesa deberá recibir el sufragio de todos ellos antes de proceder con el cierre.



​Asimismo, Díaz precisó que ante este evento eleccionario que se realizará en dos días, el local de votación está dispuesto junto a todas las autoridades y los organismos competentes para estar en el recinto, con el fin de que se desarrolle de la mejor forma posible. Tras la primera jornada, cada mesa receptora deberá realizar el registro de votos emitidos, para que luego las instituciones pertinentes sellen las cajas con materiales y urnas, y se guarden en custodia en una sala especial del establecimiento.



​"Las personas que se quedan en el local de votación, tanto de Servel como de la Junta Electoral, o aquellas personas que puedan quedarse como apoderados o apoderadas de candidatos o candidatas, tienen que quedarse desde las 8 de la noche del día sábado hasta las 7 de la mañana del día domingo sin poder salir, así que tienen que tener esa prevención aquellos que van a participar del proceso nocturno", sostuvo.



​Además de Cabo de Hornos, en Antártica estará el segundo local de votación en toda la provincia. Como en ocasiones anteriores, las elecciones en esta zona se realizarán en la Base Aérea Eduardo Frei Montalva, en Villa Las Estrellas. Tanto personal de la DGAC como FACH, estarán apoyando en el actual proceso eleccionario en este recóndito lugar, cuyo padrón electoral en esta ocasión será de 165 personas.



​Cabe recordar que dentro de los aspectos que caracterizarán a estas Elecciones Regionales y Municipales, es que será con voto obligatorio. El elector que no sufragare será penado con una multa a beneficio municipal de 0,5 UTM. Si el votante se encuentra a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral, debe acreditarlo una vez que haya recibido la citación del Juzgado de Policía Local y acuda a excusarse ante el juez. Puedes corroborarse con el comprobante de una constancia de Carabineros de Chile (comisaría, tenencia, retén o Comisaría Virtual) del día de la elección u otros medios probatorios que acrediten lo anterior. Mediante un comunicado, Servel aclaró que la constancia podrá realizarse en cualquiera de los dos días, considerándose ésta suficiente para acreditar dicha circunstancia respecto a ambas jornadas, no siendo necesario concurrir a las unidades policiales en más de una ocasión.



​Al ser citado por el Juez de Policía Local, también podrán excusarse quienes cuenten con documentación que acredita que durante los días de la votación: se encontraban enfermos, estaban fuera del país, hubieren desempeñado las funciones que establece la Ley N° 18.700 para que la votación se lleve a cabo o les hubiera afectado otro impedimento grave. Si en los días de las elecciones no vota, no se debe realizar ningún trámite ante Servel. Se debe esperar la citación del Juez de Policía Local correspondiente al domicilio electoral en los meses siguientes a las Elecciones Regionales y Municipales 2024 (no es inmediata).



​Por último, las autoridades hicieron un llamado a no olvidar concurrir con su cédula de identidad – puede incluso asistir con carnet vencido entre el 27 de octubre del 2023 y el 27 de octubre del 2024-, o pasaporte, y lápiz pasta azul (en caso de no tener, la mesa pondrá a disposición lápices para votar). Para más información sobre estas elecciones, favor de acceder al sitio web gubernamental www.chilevotainformado.cl.​