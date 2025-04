PRIMARIAS: CHAHUÁN RENUNCIÓ A RN PARA MEDIRSE ANTE MATTHEI COMO INDEPENDIENTE

El senador Francisco Chahuán renunció este jueves a su militancia en Renovación Nacional (RN) luego de más de 30 años, confirmaron fuentes del partido a Cooperativa.

El legislador por Valparaíso y extimonel de la colectividad dimitió a la tienda con la intención de medirse en una primaria presidencial ante Evelyn Matthei, el exalcalde Rodolfo Carter y el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

Con su renuncia, el parlamentario puede ser invitado al proceso como independiente y no como candidato de RN, tal como lo hizo el senador Manuel José Ossandón para enfrentar a Sebastián Piñera en la elección interna de Chile Vamos de 2017.

Sin embargo, está en duda si aplica en el caso de Chahuán la "Ley Anti Díscolos", que exige la renuncia al partido nueve meses antes de la inscripción de candidaturas.

RN fue el primer partido de la coalición que proclamó a Matthei como su abanderada presidencial, en el marco de su Consejo General realizado en enero.

Esta mañana, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, advirtió que "los plazos se acortan y hoy día vamos a tener que empezar a discutir acerca de la posibilidad de tener primarias sin Johannes Kaiser y sin José Antonio Kast".

"Los partidos estamos conversando —indicó el timonel gremialista— acerca de si vamos a tener esta primaria. Estamos conversando acerca de quiénes podrían participar, viendo si hay interesados. Los nombres hoy día que hay sobre la mesa no hemos conversado con nadie, por lo menos la UDI no lo ha hecho, no sé los otros partidos. Es evidente que acá hay dos candidatos que han dicho públicamente que quieren competir, que son Rodolfo Carter y Francisco Chahuán. De Luciano Cruz-Coke no he sabido nada, así que me imagino que es una especulación".

Bancada RN cuestiona participación de Chahuán en primaria

En la bancada de RN no todos están de acuerdo con una primaria con candidatos poco competitivos. Por ejemplo, el diputado Andrés Longton consideró que "no es coherente" que Chahuán compita cuando el mismo senador ha dicho que su candidata es Matthei. "Cómo es posible que RN, teniendo una candidata, lleve además otro candidato. No tendría sentido", apuntó.

En la misma línea, el presidente de la Cámara Baja, el diputado José Miguel Castro (RN) señaló que "por supuesto que nos hubiese gustado tener a toda la oposición (en una primaria), pero, si no se puede, hacerlo con uno o dos contrincantes muy cercanos a las ideas o que han participado en los mismo partidos que han ratificado a Evelyn Matthei no va al caso".

Chile Vamos oficializaría la próxima semana la decisión de realizar la primaria, aunque ésta tiene que ser ratificada también por sus instancias internas.

