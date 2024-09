PROFESORES NORMALISTAS REFLEXIONAN SOBRE LA EDUCACIÓN EN LOS TIEMPOS ACTUALES: ‘LA EDUCACIÓN NO PUEDE SER UN ACTO FRÍO’

​Esta mañana, en el programa “Buenos días región” de Polar Comunicaciones, conducido por Cristofher C. Cortéz, los profesores normalistas Marcia Triviño y Julio Pedrol compartieron una profunda reflexión sobre el aporte histórico de los docentes normalistas en la región de Magallanes y analizaron los desafíos de la educación en los tiempos actuales. Durante la conversación, Triviño y Pedrol destacaron la importancia de una educación que trascienda el simple contenido académico, subrayando la necesidad de considerar el aspecto social en el proceso educativo. "La educación no puede ser un acto frío; tiene que verse la parte social, no solo el contenido", enfatizaron, señalando que el enfoque humanista que caracterizó a los profesores normalistas sigue siendo vital en la formación de estudiantes conscientes y comprometidos con su comunidad.



Puedes ver la entrevista aquí:





