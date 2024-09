PROYECTO DE ESCUELA DE TORRES DEL PAINE FORTALECE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

​Llama la atención como los niños y niñas de la Escuela rural “Ramón Serrano Montaner”, conversan y debaten en torno a diferentes temas. En su primer taller del proyecto “Las Niñas y Niños somos importantes en Torres del Paine”, los alumnos de este establecimiento plantearon sus opiniones acerca de cómo lograr tener mayor participación ciudadana en la comuna, de cuáles son las características de un líder, y sobre lo que significa ser candidato de un club Infantil, entre otras cosas.



Este proyecto es uno de los beneficiados de la nueva línea temática para el fortalecimiento de la participación ciudadana de niños, niñas y adolescentes, recién incorporada este año, en el Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones de Interés Público, de la Secretaria General de Gobierno. Gracias a una alianza entre el ministerio y la Subsecretaría de la Niñez, el nuevo perfil está dirigido a organizaciones que desarrollen proyectos a nivel local para promover la participación social y comunitaria de personas menores de 18 años.



Sergio Mercado Vargas, profesor de la Escuela rural explicó: “El proyecto nace de la necesidad de que nuestros niños tengan las mismas oportunidades que tienen los niños de las ciudades más grandes. Esta es una comuna rural, entonces la idea es nivelar la cancha, que ellos puedan optar a la misma información y conocimiento que los niños de la ciudad”.

“Nuestro primer mandato del gobierno es estar en todos los territorios, y en donde haya una niña o un niño que requiere la presencia del Estado es donde tenemos que llegar, y eso lo ha mandatado el Presidente de la República, Gabriel Boric. Aquí lo estamos haciendo a través de los fondos de fortalecimiento, en esta oportunidad desde Torres del Paine, donde tuvimos la oportunidad de compartir con todas las niñas y niños del Establecimiento Ramón Serrano. Para nosotros es muy importante que sientan la mano y la presencia del Estado y del Gobierno en sus procesos de aprendizaje, y poder aportar con un granito de arena a todo el trabajo que hacen desde esta escuela rural, desde el fin del mundo, en Magallanes”, sostuvo el seremi de Gobierno, Andro Mimica.



El proyecto no sólo pretende desarrollar una serie de talleres, sino que además crear un Club Infantil para seguir funcionando en el año lectivo escolar y para que, sobre todo, recoja y ejecute actividades pensadas por y para los niños y niñas.



Josefa Vidal, alumna de cuarto básico, al respecto, opinó “a mí me parece muy bien este proyecto porque podemos hacer actividades lideradas por nosotros mismos, ya que la mayoría de las actividades las organizan los adultos y son lideradas por ellos, entonces se ha tomado la decisión de crear el club, y los niños ahora podremos decidir qué actividades queremos tener. Por ejemplo algunas niñas quieren ir a la piscina o acampar, cosas divertidas y educativas que quizás si no se hubiese creado el club, no se hubiesen tomado en cuenta”.



A través de esta nueva línea de postulación el gobierno quiere apoyar los proyectos de organizaciones sociales que hoy están trabajando para los niños, niñas y adolescentes tengan un papel activo en la construcción de nuestra sociedad, de las políticas públicas y de nuestras comunidades. Sus voces y acciones son fundamentales para fortalecer nuestra democracia.