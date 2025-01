SENADORA XIMENA RINCÓN ANALIZA REFORMA DE PENSIONES, ELECCIONES Y PROYECTOS EN CHILE EN ENTREVISTA CON POLAR COMUNICACIONES

La senadora por la Región del Maule y presidenta del partido Demócratas, Ximena Rincón González, participó esta mañana en el programa "Buenos Días Región" en Polar Comunicaciones, donde abordó temas clave para el país, incluyendo la reforma de pensiones, las elecciones presidenciales de este 2025, el posicionamiento del partido Demócratas y la necesidad de agilizar proyectos en Chile.

Reforma de Pensiones: Un Voto en Contra con Fundamentos

Sobre la reciente reforma de pensiones, la senadora aclaró su postura: "Yo no voté, lo expliqué en mi intervención. No podíamos rechazar esta reforma, hay que aumentar la PGU y mejorar la situación de nuestros pensionados, pero tenía muchos temas sin respuestas adecuadas, lo cual me hacía imposible aprobarla".

Elecciones Presidenciales: Definición en Marzo

Respecto a las elecciones y primarias para definir un candidato presidencial, Rincón enfatizó la importancia de tomar una decisión clara: "Es una definición que tenemos que tomar. Los primeros 15 días de marzo tomaremos una decisión al respecto. No podemos seguir con otra década de estancamiento".

Crecimiento del Partido Demócratas

En relación con el posicionamiento de su partido, destacó el crecimiento sostenido de Demócratas en el último año y medio: "Somos un partido de centro. Somos de los partidos que más ha crecido en el país, hay partidos que pierden militantes y otros que los aumentamos. Queremos estar en Magallanes y dar la pelea en Magallanes".

Permisología y Proyectos en Chile: Urgencia por Reactivar el País

Finalmente, Rincón abordó la burocracia en la aprobación de proyectos en Chile y la necesidad de acelerar el proceso para el desarrollo económico: "Tenemos que poner el acelerador ahí, el país tiene que volver a hacerlo bien, volver a funcionar. Nos damos demasiadas vueltas y no ponemos las urgencias de las personas sobre la mesa".

Puedes ver la entrevista aquí: