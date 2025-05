QUÉ SE SABE DEL INFORME DE LA COMISIÓN PARA LA PAZ Y EL ENTENDIMIENTO QUE HIZO RENUNCIAR A SENADORA ARAVENA AL PARTIDO REPUBLICANO

El capítulo, según Aravena, menciona expresamente la palabra terrorismo, aunque en el Partido Republicano -que revisaron el borrador- criticaron que no lo hiciera. La mención del terrorismo tuvo una observación del comisionado y senador Francisco Huenchumilla, quien precisó que es la justicia la que determinar si existe o no el terrorismo.

Según Aravena, “fuimos cautos porque no hay claridad que el crimen organizado tenga que ver con los mapuches, no hay como comprobarlo. Decidimos no hacer juicios para no entrar en opiniones de odio o algo politizado.

No era el foco”: