SERVICIO AÉREO SUBSIDIADO A PAMPA GUANACO CONCLUYE CON ÉXITO UNA NUEVA TEMPORADA

​“Es una tremenda oportunidad para minimizar el tiempo: me evito 5 horas (de viaje) en un vuelo que dura 40 minutos”, dice Fabiana Fuello Torres al bajar del avión Dap en el aeródromo de Pampa Guanaco, quien trabaja en Punta Arenas, pero vive en dicha localidad fueguina. Comentó que hace tres años que utiliza el servicio. “Me da la oportunidad de aprovechar más cuando vengo el fin de semana”.



Nicolás Rouviere ha tomado el avión durante todo el verano, dos a tres veces al mes y manifestó que es un servicio “impecable”. La compra del ticket la hace por correo electrónico “a través de ventas Dap y responden al tiro. Nunca he tenido un problema”, responde a la funcionaria de la seremi de Transportes y Telecomunicaciones que hace una visita inspectiva a este servicio, que fue especialmente diseñado para las y los residentes de esta zona aislada de nuestra región.



El vuelo que dura alrededor de 45 minutos dependiendo de las variables del tiempo, es uno de los pocos subsidios aéreos con cuenta el MTT. Se realiza los viernes y domingo ida y vuelta desde Punta Arenas a Pampa Guanaco, en temporada estival, de octubre a abril.



El piloto de aerovías DAP Celín Concha comentó que el tramo se hace con el Twin Otter si mayores complejidades, ya que se revisan las condiciones meteorológicas el día anterior principalmente para verificar todos los aspectos que le den total seguridad a los pasajeros. “Es prioritario para nosotros, que la ruta está buena para tener un despegue y un aterrizaje seguro”



Al ser consultado por la imposibilidad de realizar el vuelo en invierno, comenta que se debe principalmente a las condiciones meteorológicas, de la pista de aterrizaje del aeródromo, que puede estar con nieve o hielo y por la poca visibilidad por presencia de nubes.



En cuento a tarifas, los pasajes tienen un valor de $12.950 para residentes adultos y estudiantes desde los 12 años, $6.490 residentes adultos mayores y menores de 2 años no pagan. Para las personas que no residen en Pampa Guanco, el pasaje tiene un valor de 25.900 general.



“Este servicio se ha ido consolidando en el tiempo. Y en la medida que las personas más lo usen, podremos ir mejorándolo en términos de alcance y frecuencias”, señaló el seremi de Transporte y Telecomunicaciones. Este contrato fue firmado tras una licitación pública en 2021, por un monto de $1.526.000 por viaje.



“Este contrato expira en octubre de 2026 y el equipo ya se encuentra trabajando en las mejoras del contrato. Por ejemplo, hoy atiende sólo a residentes de Pampa Guanaco y queremos extenderlo a toda la comuna de Timaukel”, añadió Goich, agregando que lo ideal sería poder aumentar las frecuencias semanales. Para eso, la comunidad debe demostrar usándolo, que es una necesidad para los residentes de esta apartada zona de nuestra región.