MINVU INICIÓ LA POSTULACIÓN AL SUBSIDIO DE ARRIENDO PARA PERSONA MAYORES Y CON DISCAPACIDAD

Desde este lunes 1 y hasta el 30 de abril, estará abierto el nuevo Llamado Especial del Subsidio de Arriendo 2025, un beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) dirigido exclusivamente a personas mayores y personas con discapacidad que no cuenten con una solución habitacional definitiva.

El llamado contempla una cobertura estatal de entre un 90% y un 95% del valor mensual del arriendo, dependiendo del tramo socioeconómico que se tenga en el Registro Social de Hogares (RSH).

“Este es un muy buen beneficio que permite a las personas mayores y personas con discapacidad contar con un apoyo importante para pagar un arriendo mensual. Estamos hablando de que, si el arriendo es de 450 mil pesos, podrán tener un ahorro, más o menos, de 420 mil pesos mensuales para destinar a otro tipo de gastos”, destacó el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia.

Este programa forma parte del Plan de Emergencia Habitacional impulsado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, que no sólo contempla la construcción de viviendas, sino también alternativas de acceso como el Arriendo a Precio Justo o los Condominios de Viviendas Tuteladas.

“Es una ayuda muy buena”

En la región de Magallanes se han dispuesto 106 cupos para este llamado especial, de los cuales 95 están destinados a personas mayores y 11 a personas con discapacidad, con arriendos permitidos de hasta 13 UF mensuales.

“Fui a SERVIU y ahí me informaron y orientaron para poder sacar este subsidio de arriendo, que me lo acaban de renovar por dos años más. Sin este beneficio no me alcanzaría, no podría vivir aquí porque recibo 214 mil pesos (ingresos) y son 450 mil pesos de arriendo, pero yo sólo pago 23 mil pesos. Así que es una ayuda muy buena”, valoró Mariana Contreras Ibaceta, beneficiaria del subsidio.

El director (s) del SERVIU, Omar González Asenjo, informó que este subsidio permite que personas mayores de 60 años y personas con discapacidad mayores de 18 años, pertenecientes al 70% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH), puedan acceder a una vivienda en arriendo sin necesidad de contar con ahorro previo ni haber postulado a otros beneficios habitacionales.

“En el caso de personas con una discapacidad acreditada, deberán cumplir con el mismo tramo del RSH e ingreso mínimo de 5 UF, equivalente a la Pensión Garantizada Universal (PGU). En ambos casos no se debe contar con ahorro mínimo y se otorgará un puntaje adicional por tener la calidad de persona cuidadora”, explicó la autoridad.

El director (s) del SERVIU, además, informó que, a la hora de aplicar el beneficio, uno de los requisitos más importantes a cumplir es que la vivienda esté regularizada. “Ese trámite se realiza en la Dirección de Obras Municipales (DOM) y es necesario para poder aplicar el subsidio”, comentó.

La postulación se realizará de forma presencial en las oficinas del SERVIU y sus delegaciones, o de forma online en la página web www.minvu.cl, con la Clave Única del Registro Civil e Identificación.

