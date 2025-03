SENCE HACE ENTREGA DE IMPORTANTE SUBSIDIO DE HERRAMIENTAS PARA EMPRENDIMIENTOS

​En dependencias del Servicio de Capacitación y Empleo (Sence) de Magallanes, se realizó la entrega de un importante subsidio de herramientas a cinco alumnas y alumnos del programa de Capacitación en Oficios, para financiar sus emprendimientos.



Se trata de un beneficio que se entrega en artículos y herramientas solicitadas por las y los beneficiarios del curso llamado “Gestionando y formalizando mi emprendimiento”, equivalente a $360.000, adicionales a los $4.000 diarios que se cancelan por traslado y a los $5.000 para quienes tengan a su cuidado menores o personas con discapacidad. En total, la inversión del curso, ejecutado por la Otec IK Capacitaciones, fue superior a los $15.641.000 en la región.



Daniela Quintun Navarro, dueña del emprendimiento “Dani Papelería” y una de las beneficiarias de este subsidio de herramientas, agradeció la posibilidad de acceder a esta capacitación que le ayudó a despejar dudas sobre la formalización.



En sus palabras: “Este curso me entregó mucha experiencia y conocimiento sobre materias tributarias, los costos y, la verdad es que lo más significativo fue conocer a mis compañeras, ver sus puntos de vista y el conocimiento que no tenía, pero, sobre todo, perder el miedo a formalizarse. Este curso nos ayudó mucho a ver otra perspectiva y que no es tan terrible el poder formalizarse. Finalmente, eso nos abre muchas puertas para después crecer, para expandirnos y crear empleos a la larga, esa es la idea, seguir creciendo”.



El enfoque de género ha estado puesto en la mayoría de los cursos dictados por Sence durante este período, lo cual, en el marco de la conmemoración del 8M, fue destacado por la Seremi del Trabajo, Doris Sandoval Miranda.



Según expresó: “Esta es una actividad, también enmarcada en el mes de conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Estamos muy contentas de decir que la región ha reducido su tasa de desocupación a la más baja del país, pero aún tenemos una brecha de participación de las mujeres. Por tanto, los esfuerzos de Sence han estado concentrados en entregar herramientas que permitan acortar esa brecha. Una de esas herramientas es la capacitación que, además, va acompañada de recursos que permiten dar este primer impulso para afrontar algunos emprendimientos y que estos sean de carácter formal”.



En esta entrega se destacan emprendimientos tales como: Servicio de entrenamiento deportivo; papelería y estampados; elaboración de artículos de crochet; elaboración de productos gráficos (pendones, adhesivos, etc.); y servicio de mecánica automotriz.



“Toda nuestra línea de capacitación está enfocada principalmente a las mujeres. De hecho, toda la capacitación que tuvimos el último año, en un 54% se enfocaron en mujeres, por tanto, hoy hacemos entrega de un subsidio de herramientas, de gestión de emprendimiento que tiene el objetivo de fortalecer la autonomía económica de las mujeres. Aquí nos acompañan las mujeres que reciben este subsidio de herramientas, que en este caso es de un promedio de $360.000 de inversión. De igual forma, en materia de inclusión tenemos incorporados a dos hombres que tomaron el curso, de un total de 20 personas”, explicó la directora regional de Sence Magallanes, Doris Manquian Cuminao.



Las/os alumnas/os que recibieron sus herramientas durante esta jornada fueron:



Daniela Quintun Navarro, artículos de papelería y estampados

Lorena Oyarzo Pérez, trabajos de crochet y amigurumis

Patricio Aedo Barrial, servicios y soluciones gráficas (pendones, adhesivos, etc.)

Miguel Barrientos Pérez, mecánica automotriz en taller y domicilio.



Las autoridades llamaron a la comunidad -particularmente a las mujeres- a estar atentas durante los próximos meses a las convocatorias y aperturas de nuevos cursos que contienen subsidios para iniciar emprendimientos y para la formalización de pequeños negocios.