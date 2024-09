TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO: GRACIAS CHILOÉ DESDE MAGALLANES

En los próximos días se conmemorará la “Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes” recordando cómo el 21 de septiembre de 1843 llegó a Punta Santa Ana, hoy Fuerte Bulnes la Goleta Ancud y que permitió anexar este parte del territorio Chile, sólo unas horas antes de la llegada de una embarcación extranjera.

Este año el Congreso Nacional dio su aprobación por segunda vez para que ese día sea feriado en la región de Magallanes y la Provincia de Chiloé. De justicia también es reconocer que la primera vez que hubo feriado en igual fecha fue el año 2017 a través de la ley 21.034 impulsada por el entonces senador y hoy diputado Carlos Bianchi Chelech.

Si bien el feriado es solo por un año, ya se ha conocido que a la brevedad el Gobierno someterá a consideración del parlamento un proyecto para que cada región determine un feriado Regional. En nuestro caso hay voces que se alzan pidiendo que sea el 21 de octubre de, fecha en que se descubrió el Estrecho por Hernando de Magallanes en 1520, sin embargo, es un debate abierto.

En lo que, respecto a la llegada de la Goleta Ancud a Magallanes, su trascendencia y significado ha ido paulatinamente con el tiempo habiendo lenta justicia. Lento porque es indesmentible el aporte que han hecho a nuestro territorio, diversos historiadores han dado cuenta de la influencia y por ende conexión y hermandad entre Chiloé y Magallanes, solo a modo de ejemplo como no recordar a los primeros trabajadores de estancias australes que llegaron desde ese territorio, con ello también la cultura gastronómica, sus construcciones y un largo etc que en particular podemos revivirla no solo un 21 de septiembre en el acto que hace el recuerdo sino también con los encuentros de música chilota en la región y por cierto la Muestra Costumbrista de Chiloé en Magallanes en los meses de febrero.

Como Patagon, desde esta humilde tribuna deseo resaltar, reconocer y agradecer el aporte de cada mujer y hombre que ha decidido contribuir al crecimiento de nuestra región y nos mantiene hermanados con Chiloé.

Qué duda cabe que la enorme importancia de este hecho para la consolidación de la soberanía nacional en el extremo sur del territorio y la significación que él tiene tanto para los habitantes de la Isla Grande de Chiloé como para los de Magallanes, ameritan un especial reconocimiento que permita destacar su histórica trascendencia.

​