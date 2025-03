"UNIDAS EN LA META": REALIZAN EXITOSA CORRIDA RECREATIVA EN INICIO DE ACTIVIDADES POR MES DE LA MUJER EN PUERTO WILLIAMS

​Con una variada participación de más de 20 personas, se realizó exitosamente la corrida recreativa "Unidas en la meta" en Puerto Williams, evento deportivo organizado por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, dando inicio a las actividades de dicha entidad por el Mes de la Mujer.



​Tanto habitantes como visitantes de Isla Navarino se congregaron en el frontis del edificio gubernamental para ser parte de esta instancia que recorrió parte de la zona urbana de la capital provincial. Además, incluyó zumba como actividad de precalentamiento, entrega de kits del Instituto Nacional del Deporte (IND) y del programa "Gobierno en Terreno" de la Delegación, espacio de cuidados para niñas y niños entre tres y seis años, y un punto de vacunación por parte del Hospital Comunitario Cristina Calderón.



​La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, destacó la asistencia y ánimo de corredoras y corredores, junto a agradecer el apoyo del personal de la Delegación, funcionarios de la IV Comisaría de Carabineros y del mencionado recinto de salud.



​"Pudimos concretar esta corrida familiar dedicada a todas las mujeres en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde cerca de 22 personas pudieron disfrutar. Tuvimos mucha convocatoria por parte de la comunidad y así también turistas que estaban visitando Puerto Williams. Tuvimos una corrida sin novedades, sin incidentes (...). No tenemos que olvidar todo lo que se ha trabajado hasta el momento en nuestro Gobierno a través del programa Chile para Todas. Lo importante de todo esto es que todo lo que se ha avanzado, nunca hay que retroceder", sostuvo la máxima autoridad provincial.



​Participantes opinan



​Una de las vecinas que participaron en esta actividad, Yorisel Uribe, disfrutó de este evento. "Esta corrida me pareció una maravillosa instancia para poder compartir con todos nuestros vecinos. Me sentí bastante bien y espero que hayan muchas más instancias como éstas", comentó.



​En tanto, dos turistas oriundos de España, José Vicuña y Monserrat Gay, se enteraron de este evento mientras paseaban por la zona central de Puerto Williams. Se integraron inmediatamente apenas supieron. "No es sólo ejercicio, sino que acompañar el ejercicio de algo que merece ser acompañado y darle la importancia que tiene e incluso más", dijo Gay en referencia a las razones de esta corrida conmemorativa por el Día de la Mujer.



​Asimismo, los visitantes franceses, Alexis y Lila Pasco, catalogaron positivamente esta actividad y manifestaron su admiración por los paisajes naturales que ofrecía el recorrido que incluyó un tramo por la Avenida Juan Pablo II (Costanera), que colinda con el canal Beagle. "Tenemos que luchar por los derechos de las mujeres, porque quizás aquí en Chile no está muy mal, pero en muchos países está muy mal. Aquí en Chile, en Francia, en todos lados, las mujeres tienen que ser fuertes con la lucha feminista", recalcó Lila.



​Cabe recordar que la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena tiene contemplada otras actividades para conmemorar el Mes de la Mujer. El 20 de marzo está previsto un diálogo con estudiantes de tercero medio del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths para abordar el impacto de las mujeres en servicios públicos; el 25 habrá una plaza ciudadana con la participación de diversos servicios públicos, y el 29 se realizará un taller de autoconocimiento denominado "Árbol de la vida" dirigido a integrantes de organizaciones sociales.​