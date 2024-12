EL 1,97% DE AUTOMOVILISTAS MARCA POSITIVO EN ALCOTEST Y NARCOTEST: DUPLICARÁN CONTROLES EN FIESTAS DE FIN DE AÑO

Más de 60 servicios operativos de controles de alcotest y narcotest en todo el país realizarán de forma conjunta Carabineros y SENDA durante las fiestas de fin de año, como parte de las acciones de prevención de siniestros viales asociados al consumo de alcohol y otras drogas.

El anuncio fue realizado por la directora de SENDA, Natalia Riffo, junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, la secretaria ejecutiva de Conaset, Luz Renata Infante, y la prefecto del Tránsito y Carreteras de Carabineros, Estrella Sotelo, al presentar una caracterización de los controles realizados en el marco del Programa Tolerancia Cero, que reveló que 1,97% de los automovilistas ha sido sacado de circulación por presencia de alcohol y otras drogas.

"Las fiestas de fin de año son para celebrar, para compartir, pero también para cuidarse, tomar precauciones y tener planes alternativos. Vamos a duplicar los controles durante estas fiestas de fin de año justamente para fortalecer la fiscalización y cuidarnos. Durante estos siete días tendremos más de 60 operativos, un aumento de más del 100% en comparación con los operativos habituales”, destacó la directora de SENDA, Natalia Riffo.

A su turno, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, enfatizó que “estas fiestas deben ser un momento para celebrar, compartir en familia y disfrutar, especialmente para los niños y niñas. No permitamos que se conviertan en ocasiones de tragedia debido a conductas irresponsables. No debemos conducir después de consumir alcohol. Estas acciones no solo ponen en riesgo nuestra vida y la de quienes nos acompañan, sino también la de peatones y otros conductores”.

Agregó que “la fiscalización en estas fechas es fundamental para prevenir y promover conductas responsables. Esto incluye el transporte público y el transporte interurbano durante las vacaciones. Por ello, fortaleceremos las fiscalizaciones y seguiremos entregando mensajes claros de autocuidado a la ciudadanía”.

En tanto, la secretaria ejecutiva de Conaset, Luz Renata Infante, relevó que “en 2023, 228 personas fallecieron en siniestros viales ocasionados por distracción al volante. Lamentablemente, hoy sigue siendo la principal causa de muerte en el tránsito. Por eso, el llamado es a no conducir mientras se manipula el celular o se realizan actividades que nos distraigan de la conducción. Esto incluye no solo enviar mensajes de texto, sino también grabar audios o hacer llamadas. Todo lo que nos desconcentra debe quedar de lado”.

Además, recordó que “también debemos respetar a las personas que han tomado la decisión de no consumir alcohol ni otras drogas, para que ellos puedan tener una conducción segura”.

Por su parte, la prefecto de Tránsito y Carreteras de Carabineros, Estrella Sotelo, explicó que “reforzaremos los controles a nivel nacional, con más de 60 operativos en puntos estratégicos como centros comerciales, terminales de buses, aeropuertos y zonas urbanas. Carabineros redoblará esfuerzos para fiscalizar y prevenir accidentes. El autocuidado es clave: no conduzcas si has consumido alcohol o drogas, y respeta las normas de tránsito”.

Caracterización de automovilistas por alcotest y narcotest

Hasta el 30 de noviembre de 2024, se han realizado 111.029 controles en el marco del programa Tolerancia Cero de SENDA, en los que 1,97% de los automovilistas controlados marcó presencia de alcohol u otro tipo de drogas. Según el balance, la tasa de positividad de los hombres fue el doble en comparación con las mujeres, 2,1% y 1,1%, respectivamente.

Al analizar los datos por edad, los resultados revelan que las personas menores de 39 años concentraron más del 66% de los casos positivos. En el caso de los hombres, los menores de 29 años representaron el 31,16% del total de casos positivos. Por su parte, las mujeres entre 30 y 39 años destacaron con un 3,71% de positividad. Estas cifras nos permiten realizar prevención más focalizada e informar sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas”, puntualizó la directora de SENDA.

En el caso del alcotest, los resultados muestran que el 33,04% de los casos positivos se concentraron en el grupo etario de 30 a 39 años, siendo los hombres y mujeres de esa edad los más representativos, con 27,93% y 5,11%, respectivamente.

Respecto al narcotest, la mayor cantidad de casos se dio en personas entre 20 y 29 años (51,2%). Los hombres menores de 29 años concentraron el 48,98% de estos casos, mientras que las mujeres del mismo rango etario presentaron el 2,26% de los positivos.

​