“CANALES AUSTRALES” GANÓ BECA DE DOCUMENTA SUR Y PARTICIPARÁ EN EL ÁREA DE INDUSTRIA DE SANFIC

La directora Pilar Higuera y el productor Juan Francisco González también participan actualmente en la tercera versión de DOCUMENTA SUR, laboratorio acelerador de proyectos y asesorías que cuenta con recursos del Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2023, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, gestionados por Tonina Sur Films.

Junto con generar instancias de encuentro y asesorías para proyectos de largometraje documental en distintas etapas de desarrollo, DOCUMENTA SUR creó una beca que permitirá la participación de una obra chilena en el área de industria del 20° Santiago Festival Internacional de Cine. Quien se adjudicó el beneficio es “Canales Australes”, de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Y ahora estará en SANTIAGO Lab, donde el equipo realizador tendrá la oportunidad de recibir nuevas asesorías, de integrarse a charlas y de ser presentado en actividades para público general. También se abordarán aspectos relacionados con el pitch de ventas.

“Nos complace anunciar que el equipo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena ha recibido la Beca DOCUMENTA SUR - SANFIC para ser parte de SANTIAGO Lab, importante laboratorio de SANFIC Industria. La beca no sólo contempla el pase para la participación del proyecto en la instancia, sino que además incluye pasajes aéreos del equipo para asistir al festival. También, la estadía en el hotel Casita, alojamiento familiar bed and breakfast ubicado en turístico Barrio Bellas Artes, brindándoles una experiencia cómoda y acogedora durante su participación en el festival que tendrá lugar entre el 18 y 24 de agosto. Este reconocimiento no solo representa una oportunidad única para el equipo de Magallanes y la Antártica Chilena de mostrar su trabajo en un escenario internacional de relevancia, sino también de conectar con otros creadores, productores y profesionales de la industria audiovisual”, dice Alejandra Rosas, directora de DOCUMENTA SUR.

“Canales Australes” es de la directora Pilar Higuera y el productor Juan Francisco González. Es un relato sobre la infancia, la escucha y el presente. La producción está completa y ahora el proyecto iniciará su etapa de montaje y posterior postproducción en lo que queda del año; con miras a un eventual estreno en 2025.

El 20° SANFIC será durante ocho días, con actividades de SANTIAGO Lab entre el 20 y el 24 de agosto. Para “Canales Australes” será la segunda vez en una instancia de industria.

“Nos genera mucha ilusión poder presentar el proyecto en un festival tan importante a nivel nacional e internacional. Estamos pensando en levantar opciones para las etapas que se nos vienen ahora para finalizar la película, pero también queremos mostrar lo que hemos hecho a programadores de festivales de cine, donde nos encantaría estar. Muy pocas veces proyectos de la Región de Magallanes han estado en SANFIC, por eso valoramos mucho más el haber ganado la beca de DOCUMENTA SUR”, dice Pilar Higuera.

Y sobre las potencialidades de su largometraje documental, agrega: “Hay una escasa oferta de cine protagonizado por infancias y que además esté pensado para que la audiencia sean niños y niñas, no en desmedro del público general. A pesar de ser una narrativa que surge al sur del mundo, creemos que tiene un alcance universal, porque es una película que habla de algo que todos hemos vivido: la infancia y la imaginación futura que ofrece el juego, donde todo es posible. El guion tiene además la virtud de haber sido coconstruido con los niños y niñas que hemos grabados. Han sido parte de las decisiones de la película. El involucramiento de las infancias debe ser algo presente en el mundo en general y en las industrias creativas en particular”.

Junto con aprovechar al máximo todas las oportunidades de SANTIAGO Lab, para “Canales Australes” será fundamental profundizar más y mejor sobre las ventanas de distribución adecuadas. “Nos interesa correr la barrera de lo posible en relación a que un documental de infancias solo pueda estar en instancias dirigidas a infancias. Apuntamos a un público más diverso. Apuntamos a posicionar la presencia de niños y niñas en el cine y en festivales, independiente del foco que tengan. Queremos que la película sea representante del cine documental más que solo un tipo de cine hecho para las infancias”, aclara la directora.

Sinopsis

Desde distintas islas al sur del continente americano, viajan mensajes que consiguen colarse en los sistemas de comunicación. A través de radios, dispositivos acanalados e incluso por medio del agua, los habitantes más jóvenes de la Patagonia atraviesan el paisaje relatando escenas de su cotidiano, pensamientos y sentires de este tiempo y espacio único que les toca vivir. Sus voces y los sonidos que transmiten desde diferentes latitudes, confluyen en el deseo común por sintonizar con el punto más austral habitado: la Antártica. Un relato coral sobre la infancia, la escucha y el presente.

