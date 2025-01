LECTORADO DE LENGUA Y LITERATURA CROATA BECA A DOS NUEVOS ESTUDIANTES

En 2024 el Lectorado de Lengua y Literatura Croata cumplió 6 años en la Universidad de Magallanes (UMAG), una instancia para conocer y aprender más de la cultura de Croacia, permitiendo establecer nuevas conexiones y horizontes para la comunidad universitaria.

Entre las posibilidades que permite el lectorado, está la de obtener una beca para viajar a Croacia. Hasta el momento, cuatro han sido las y los estudiantes beneficiados y prontamente, dos jóvenes también tendrán esa oportunidad. Además, desde el primer semestre de 2019 se ofrecen clases para las y los académicos y funcionarios de la UMAG y la comunidad, fuera del programa regular del lectorado.

La estudiante de Derecho, Beatriz Lagos Concha, fue una de las recientes beneficiadas con la beca que brinda el lectorado y la experiencia, dice, fue increíble. "Realmente me enamoré del idioma. Tomé los dos semestres. La profesora me ofreció una beca y decidí simplemente tomarla. Me enamoré del idioma, de la cultura, me enamoré de todo lo que tiene que ver con el croata". Es una experiencia simplemente enriquecedora, esta experiencia no te la va a dar ningún otro lugar", comentó Beatriz.

"Fue muy entretenido, super interesante poder conocer la cultura, la gente. Se aprende un montón, se conoce un montón", comentó la estudiante de Medicina, Tonka Brizic Guerrero, una de las últimas becarias que viajó a Croacia.

Pasantes 2025

Ignacio Cárcamo Salinas, estudiante de Arquitectura, junto a su compañera de Pedagogía en Inglés, Alejandra Arriado Gutiérrez, ya están preparando sus maletas, y en marzo de 2025 emprenderán viaje al país que hasta ahora han conocido a través de las clases semanales.

En cuanto a las expectativas, Ignacio espera poder aprender a manejar más el idioma, "conocer y especialmente por mi carrera". En tanto Alejandra, espera poder tener una estadía entretenida, "conociendo el idioma, el país, la comida, su cultura y al regreso poder aportar algo".

Las clases de lengua croata se han realizado por quinto año consecutivo con el apoyo de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad de Magallanes y con el apoyo de la profesora Kristina Barišić. En cinco años de actividad, han participado más de 150 estudiantes.

"Con el tiempo llegamos al punto que el lectorado ofrece cuatro niveles, lo que es bastante para un lectorado joven", señala Barišić y agrega que "los estudiantes han estado bastante entusiasmados, especialmente por las becas, ese es un motivo más para aprender croata y conocer algún día Croacia".

La docente anunció además que, a partir de este año, las y los estudiantes del lectorado podrán postular a una beca del programa Erasmus+KA171 para cursar en la Universidad de Rijeka. Esta beca consiste en la participación en clases y acceso a materiales de aprendizaje de lengua croata, pasajes, y un apoyo mensual económico.

