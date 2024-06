CONCEJAL GERMÁN FLORES: “NO PODEMOS NORMALIZAR EL DELITO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES EN LA REGIÓN”

​“Cuando por primera vez puse la alerta en el concejo municipal sobre la situación que estábamos viviendo en la región con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, se escucharon algunas voces que señalaban que mi denuncia era un poco exagerada, e incluso, que estos tipos de hechos no eran para ventilarlo públicamente, lo que me pareció una especie de censura, pues estos delitos son de extrema gravedad y debemos enfrentarlos sin ningún tapujo”.



Con estas palabras el concejal de la comuna Germán Flores, abordó los dos hechos policiales que fueron de conocimiento público tras la detención, en menos 24 horas, de dos sujetos acusados de explotación sexual de dos menores, labor que estuvo a cargo de la PDI, quienes tras una investigación lograron su captura para luego ser entregado a la justicia, sumando seis detenidos por este delito en lo que va corrido del año.



Junto con destacar la labor de la PDI, el concejal dijo sentirse muy preocupado, pues hoy en día no sólo estamos enfrentados a este flagelo, como es la explotación sexual, sino que también los menores están siendo inducidos a la adicción de la droga, ya que quienes comenten estos delitos, no sólo le “cancelan” con dinero o con ropa de marca, lamentablemente ahora está presente el “pago” a través de droga.



“Mediame la ONG Raíces, entidad que ha hecho un trabajo profesional, pudimos conocer alarmantes cifras, conocimos un caso en donde una menor de sólo ocho años estaba siendo víctimas. Pero también los estudios nos situación en la región con mayores casos por número de habitantes, es decir, somos la zona que lidera a nivel nacional”.



Agrega el concejal Germán Flores, que con el correr del tiempo y tras ir conociendo casos, le preocupa que hechos tan graves como es la explotación sexual, comiencen a normalizarse “si no combatimos con fuerza estos delitos, no habrá retorno y cada día más menores serán víctimas. Hace algún tiempo, estos hechos se deban exclusivamente en los moteles, hoy sabemos que están en parcelas, en locales clandestinos y locales legales”.



Como municipio dijo, han abordado este tema al interior del concejo y están buscando la forma de ver que, la PDI, Carabineros y Seguridad Ciudadana, puedan tener mayor control y atribuciones para fiscalizar moteles, en donde hoy en día no hay control, pues no se sabe quién entra a estos lugares ya que no se solicita la identidad de ellos. “He abordado esta situación con el senador Karim Bianchi, quien también se ha manifestado preocupado y sé que está trabajando desde plano legislativo, aquí nadie sobra y todos debemos estar en defensa de nuestros menores”, agrega.



Finalmente, el concejal Flores, quien es presidente de la comisión de seguridad ciudadana del concejo municipal, señaló que cuando habla de que estos hechos no sean normalizados, explica que habla desde su experiencia como periodista, “hace años cuando reporteaba, se nos decía que droga era muy difícil que llegara a la región, hoy esta; se nos decía que hablar en Magallanes de crimen organizado era casi imposible y hoy está, si hablamos de violencia familiar, lamentablemente lideramos las cifras a nivel nacional y ahora sumamos los delitos de explotación sexual de menores, que quizás algunos piensan que son hechos aislados, pero no lo son”, concluye.