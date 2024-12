SE CONSTITUYÓ LA CORPORACIÓN ESTADIO FISCAL MEMORIA REGIONAL

​El hito se llevó a cabo en la sala de prensa del recinto deportivo, con la presencia de integrantes de la Agrupación cultural y de DDHH Orlando Letelier, familiares de ex prisioneros políticos y representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y desde la SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



Este jueves 12 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de constitución de la Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional, en la Sala de Prensa del Estadio Fiscal de Punta Arenas. Participaron sobrevivientes de detención y tortura, integrantes de la Agrupación Orlando Letelier y también desde otras entidades que trabajan en temas de la memoria. También participaron familiares de ex presos políticos, así como Irma Patiño, en representación de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y Brian Fleet del INDH Magallanes.



Baldovino Gómez Alba, presidente de la Agrupación Cultural y de Derechos Humanos Orlando Letelier y actual presidente de la directiva provisoria de la Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional se refirió al hito histórico, que significa la constitución de la nueva entidad por la Memoria. “Quiero agradecer la asistencia de compañeros y compañeras de distintos lados y familiares. Este hito tiene una importancia grande, porque la Corporación nos entrega una herramienta para poder seguir trabajando de otra forma y con otros niveles, el tema de la memoria, el ‘nunca más’ y las garantías de no repetición”. “Entonces -agregó- espero que podamos cumplir las tareas que nos proponemos, esta es una directiva provisoria, dura 90 días, tienen que haber elecciones definitivas. Y destacar que siempre nuestro trabajo lo tenemos centrado, en el tema de la educación, la cultura y el arte”, precisó.

El Sitio de memoria Estadio Fiscal de Punta Arenas es el único abierto a la comunidad en la Región, aunque hubo más de 34 lugares de detención y tortura durante la dictadura. Ante esto, el presidente de la nueva Corporación señaló que “por eso decimos ‘Estadio Fiscal Memoria Regional’ porque la idea no es solamente contar, recrear o hacer trabajo respecto de lo que pasó acá en el Estadio Fiscal, sino que lo que pasó en toda la región de Magallanes, y eso considera Onaisin en Tierra del Fuego, Cerro Sombrero, Porvenir, en la Provincia de Última Esperanza Cerro Castillo, Guido, Natales… Isla Dawson, lo que pasó en el (Regimiento) Cochrane, Ojo Bueno, etc…. eso a medida que nos pongamos de acuerdo en el plan de trabajo, lo vamos a ir mostrando a la comunidad”, explicó el también sobreviviente de prisión política.

Irma Patiño, en representación de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señaló que la constitución de la corporación significa “un hecho histórico en el trabajo por la preservación de la memoria en la región de Magallanes”, así como manifestó toda la disposición de la SEREMI de continuar apoyando el trabajo colaborativo que viene realizando la Agrupación Orlando Letelier al alero del Sitio de Memoria Estadio Fiscal de Punta Arenas, que cuenta con el financiamiento del Programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes.

Tras las firmas correspondientes al protocolo administrativo, el hito concluyó con un espacio musical a cargo de Fernando Lanfranco y Sergio Reyes quienes interpretaron, en guitarra y voz, temas de Víctor Jara y César Isella.